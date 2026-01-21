Oración para invocar a los 7 arcángeles y pedir un milagro

De hecho, existen siete oraciones para conectar con estas figuras celestiales, tomándolas como guía y compañía de las jornadas. Cada uno cumple un papel, por lo que es importante tener presente cómo se le dialoga y expresan las peticiones.

Oraciones para invocar a los arcángeles

Miguel

Este arcángel es uno de los más famosos en la Iglesia y destaca por ser el de la protección, fe, voluntad, equilibrio, poder y fuerza.

Yo te invoco arcángel Miguel para que disuelvas los temores que tengo dentro de mí y me ayuden en los problemas o situaciones que tengo. Que tu amor y tu poder me proteja y me guarde de todo mal, guíame y ayúdame a cortar con todo lo humano que me está perturbando, reemplazándolo con tu luz pura y tu amor de maestro ascendido. Amén.

Gabriel

Famoso por ser el arcángel de la muerte, resurrección, armonía, purificación, ascensión y paz.

Arcángel Gabriel, tú que posees el poder de Dios, envuelve todo con tu amor divino, derrama tu gloria sobre la tierra y en todo lo que hay en ella. Que la luz Divina ilumine mi corazón, alejando toda tristeza y desolación, llenándolo de puro amor divino. Amén.

Chamuel

Este arcángel es conocido como el de la compasión, el perdón, la misericordia y la comprensión.

Amado arcángel Chamuel, enciende tu llama de la adoración a través de mis sentimientos para que se expanda el amor divino en mí, hasta que se haga contagioso a toda la vida que yo contacte. Manténme sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, confort y perfección. Amén.

Rafael

Este mensajero de Dios es famoso por ser el arcángel de la sanación, concentración, las ciencias, las bellas artes y la armonía.

Yo te invoco arcángel Rafael porque necesito de tu energía poderosa y de tu sanación; ayúdame a reconocer aquello que me va a liberar de mis preocupaciones y pensamientos negativos, sé mi luz en el camino al amor de la divinidad. Amén.

Zadquiel

El ser de la alegría, la misericordia y la libertad.

Poderosa presencia yo soy, aplica en mí tu cristalina llama violeta y elimina toda influencia contraria a la paz y al bienestar, envuélveme en tu canal de luz y energía como una poderosa muralla contra la cual choquen todas las fuerzas destructivas, negativas y no benéficas que vengan contra mí. Amén.

Uriel

El arcángel de la paz, la transformación, la vida, la prosperidad y la abundancia.

Glorioso arcángel San Uriel, intercede por mí, y ayúdame a verme libre de todo peligro y adversidad; envuélveme en tu color rojo y ayúdame a llenarme de bendiciones de fuerza, valor, ánimo y resistencia. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito. Amén.

Jofiel

Esta figura representa la sabiduría, inteligencia e iluminación.

Ahora invoco al arcángel Jofiel, mi fiel y único consejero, para que esté de mi lado y derrame sobre mi corona y mi cuerpo su luz dorada. Te pido sabiduría y verdad que me ayude a entender, crecer y aprender sobre mi Yo Superior. Dame entendimiento para que logre resolver acertadamente los conflictos y todo lo que requiero para mi trabajo y estudio. Amén.