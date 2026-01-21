"
Oración para invocar a los 7 arcángeles y pedir un milagro

Los arcángeles son de las figuras más famosas de la Iglesia católica.

Los arcángeles son conocidos por ser seres celestiales que están presentes en la religión católica, bajo el término de “mensajeros” de Dios. Estas figuras poseen diversas posiciones en la fe, conectando con los humanos por sus bendiciones y milagros.

Estas advocaciones ocupan un lugar especial en muchas culturas y religiones, dependiendo de las creencias que hay detrás. Son considerados como intermediarios entre Dios y las personas, y su papel principal es llevar a cabo la voluntad divina del altísimo, brindar protección en los días y asistencia a aquellos que necesitan compañía en momentos complejos.

Para dirigirse a ellos existen herramientas espirituales y personales, las cuales son sencillas de implementar en el día a día. Todo depende del espacio y las intenciones con las que se desee invocar su energía.

De hecho, existen siete oraciones para conectar con estas figuras celestiales, tomándolas como guía y compañía de las jornadas. Cada uno cumple un papel, por lo que es importante tener presente cómo se le dialoga y expresan las peticiones.

Oraciones para invocar a los arcángeles

Miguel

Este arcángel es uno de los más famosos en la Iglesia y destaca por ser el de la protección, fe, voluntad, equilibrio, poder y fuerza.

Yo te invoco arcángel Miguel para que disuelvas los temores que tengo dentro de mí y me ayuden en los problemas o situaciones que tengo. Que tu amor y tu poder me proteja y me guarde de todo mal, guíame y ayúdame a cortar con todo lo humano que me está perturbando, reemplazándolo con tu luz pura y tu amor de maestro ascendido. Amén.

Gabriel

Famoso por ser el arcángel de la muerte, resurrección, armonía, purificación, ascensión y paz.

Arcángel Gabriel, tú que posees el poder de Dios, envuelve todo con tu amor divino, derrama tu gloria sobre la tierra y en todo lo que hay en ella. Que la luz Divina ilumine mi corazón, alejando toda tristeza y desolación, llenándolo de puro amor divino. Amén.

Chamuel

Este arcángel es conocido como el de la compasión, el perdón, la misericordia y la comprensión.

Amado arcángel Chamuel, enciende tu llama de la adoración a través de mis sentimientos para que se expanda el amor divino en mí, hasta que se haga contagioso a toda la vida que yo contacte. Manténme sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, confort y perfección. Amén.

Rafael

Este mensajero de Dios es famoso por ser el arcángel de la sanación, concentración, las ciencias, las bellas artes y la armonía.

Yo te invoco arcángel Rafael porque necesito de tu energía poderosa y de tu sanación; ayúdame a reconocer aquello que me va a liberar de mis preocupaciones y pensamientos negativos, sé mi luz en el camino al amor de la divinidad. Amén.

Zadquiel

El ser de la alegría, la misericordia y la libertad.

Poderosa presencia yo soy, aplica en mí tu cristalina llama violeta y elimina toda influencia contraria a la paz y al bienestar, envuélveme en tu canal de luz y energía como una poderosa muralla contra la cual choquen todas las fuerzas destructivas, negativas y no benéficas que vengan contra mí. Amén.

Uriel

El arcángel de la paz, la transformación, la vida, la prosperidad y la abundancia.

Glorioso arcángel San Uriel, intercede por mí, y ayúdame a verme libre de todo peligro y adversidad; envuélveme en tu color rojo y ayúdame a llenarme de bendiciones de fuerza, valor, ánimo y resistencia. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito. Amén.

Jofiel

Esta figura representa la sabiduría, inteligencia e iluminación.

Ahora invoco al arcángel Jofiel, mi fiel y único consejero, para que esté de mi lado y derrame sobre mi corona y mi cuerpo su luz dorada. Te pido sabiduría y verdad que me ayude a entender, crecer y aprender sobre mi Yo Superior. Dame entendimiento para que logre resolver acertadamente los conflictos y todo lo que requiero para mi trabajo y estudio. Amén.

