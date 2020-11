Cuáles son los dispositivos que te espían sin escrúpulos

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina (y con suerte un incremento en la venta de dispositivos (chiches tecnológicos), la Fundación Mozilla nos alerta con un listado de los gadgets que más invaden la privacidad de los usuarios. Es la anti-guía de compras: en vez de mostrar los brillos de la industria y las novedades de fin de año, desnuda una de sus facetas más controversiales, esas infames puertitas traseras que recogen nuestra información y lucran con ella.

“Ante todo, la privacidad es un derecho. Me parecen maravillosos estos informes porque permiten alertar al consumidor y además empujan a mejorar los controles”, dice en diálogo con TN Tecno Arturo Busleiman, responsable de seguridad informática en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de La Nación.

¿Mis datos son tan importantes?

Es cierto: cada tanto consulto el saldo de mi cuenta bancaria y compro productos en tiendas online. No quisiera que alguien meta mano en esos datos y los use en mi contra. Pero mayormente uso mis equipos para hablar con mi mamá, mi hermana, para avisarle a mi mujer que llegaré a casa a tal hora, leer las noticias y jugar Among Us con mis hijos. ¿Por qué, entonces, mis datos son tan valiosos? ¿A qué gran poder le interesan las preguntas que cada noche hace mi madre? En ese sentido, ¿por qué nos invitan a defender a capa y espada nuestra privacidad, incluso a los que no enviamos documentación confidencial?

“Tu identidad es valiosa”, sostiene Busleiman. Inculcar respeto e interés por la privacidad es, definitivamente, no solamente correcto sino necesario. Un consumidor informado toma mejores decisiones, invierte mejor su dinero y promueve los mejores aspectos de la competencia comercial”, sostiene y añade que hay mucho más que el simple interés de las empresas por mostrarnos anuncios adecuados a nuestros gustos.

“¿Acaso vender tu información violando una importante cantidad de normativas y regulaciones no es un ciberdelito?”, nota el especialista.

“Privacidad no incluida”

Aquel es el título del informe de la organización sin fines de lucro Mozilla, la misma que desarrolla el navegador Firefox. El listado es ya una costumbre a esta altura del calendario (se publica desde 2017) y como señalamos deja al descubierto el nivel de respeto por la privacidad de diferentes dispositivos, desde teléfonos, pasando por parlantes inteligentes, relojes y pulseras smart, hasta cintas de correr y cafeteras con conexión a Internet.

“Cuando comenzamos con el informe Privacidad no incluida no sabíamos si las personas estarían interesadas. Resultó que sí. Y no sólo los usuarios; descubrimos que las empresas también. Nos complace ver que tanto los consumidores como los fabricantes valoran cada vez más los productos que son seguros y privados”, dicen desde Mozilla respecto a un ranking en el que también contemplan la opinión de los consumidores.

Para elaborar el listado examinan cada uno de los equipos, estudian las políticas de privacidad de los fabricantes y también sopesan los escándalos que involucraron en el pasado a las compañías. En concreto, analizan si el dispositivo usa la cámara o el micrófono, si rastrea ubicaciones o datos biométricos, si aplican un cifrado y actualizaciones de seguridad automáticas, si exigen contraseñas seguras, si ofrecen un sistema para gestionar las vulnerabilidades o aplican una política de privacidad accesible, entre otras variables.

Como podés ver en el ranking, los más vapuleados son Facebook y Amazon, mientras que gadgets de firmas como Google y Apple salen más airosos. No obstante, cabe recordar que todas las firmas mencionadas tienen basura bajo la alfombra. Una de las mayores bataholas relativas a la privacidad en 2019 fue el comportamiento de los dispositivos con asistentes de voz (casi ninguno se salvó) luego de divulgarse que grabaron conversaciones de los usuarios, que fueron examinadas por revisores contratados por las diferentes firmas, y que en ocasiones se guardaron en los servidores de las empresas e incluso se transcribieron.

La escala de Mozilla es aterradora aunque se grafica de un modo tierno: el listado comienza con los dispositivos “no espeluznantes” acompañados de un emoji muy sonriente; pero esa gestualidad va mutando es un rostro preocupado a medida que hacemos scroll y pasamos a “poco espeluznante”, “algo espeluznante” y finalmente a “muy espeluznante”. En rigor, usan el término en inglés “creepy”, que también puede traducirse como “siniestro”, “horripilante” o “pavoroso”. Todos encajan.

Pero los peores, los más viles en el ámbito de la privacidad, tienen su propia categoría: “súper espeluznante”. Este año, 36 productos fueron a parar a ese tacho de un total de 130 evaluados por la organización. Esto quiere decir que más del 27% fallaron por completo en el examen de Mozilla, una cifra a todas luces elevada. Sólo el 15% se mueve a gusto en el “not creepy”.

Entre los 36 “villanos” aparecen los cascos de realidad virtual Oculus Quest 2 (compañía que es propiedad de Facebook) y también Portal, una pantalla inteligente de esa misma compañía. Tal como señala Gizmodo, ni un solo producto de Facebook aparece en una buena categoría. Como decíamos, las propuestas de Amazon no se salvan del ojo inquisidor de Mozilla, entre ellos los dispositivos Echo Show, Echo Dot y el timbre inteligente Ring, aunque el lector de ebooks Kindle, también desarrollado en la factoría de Jeff Bezos, se salvó de los dardos.

En ese recuento (que podés consultar completo, en este enlace) aparecen equipos de Huawei, que hace mucho tiempo es acusada en Estados Unidos por incluir puertas traseras en sus terminales; algunos de la también china Xiaomi, ahora en el podio de los mayores vendedores de smartphones a nivel mundial; y propuestas de Roku, que comercializa periféricos para dotar de conectividad a los televisores.

Google, una empresa que podría equipararse con graves violaciones de la privacidad, obtuvo mejores resultados que otros gigantes de la tecnología. El Nest Mini, Nest Audio, el termostato Nest, las cámaras de seguridad de la marca y el detector de humo Nest Protect fueron a parar a la categoría “muy espeluznante”, no tan mal como Facebook y la mayoría de los productos de Amazon.

Por último, para añadir una pizca de actualidad, las flamantes consolas PS5 y Xbox Series X, que seguro serán estrellas de la temporada navideña de este singularísimo 2020, no espiarán demasiado a los jugadores, según Mozilla. Eso sí: la plataforma de Sony tiene peor nota que la de Microsoft: recientemente se supo que en ocasiones graba a los usuarios.

A fin de cuentas, siguiendo a Busleiman, nunca está de más recordar que la privacidad es valiosa y que la información también lo es, tanto para “quien la pudiese comprar como para quien pueda ofrecerla”. No hace falta confiar ciegamente en alocadas teorías conspirativas y creer que los pájaros son drones enviados por la CIA: sólo hay que revisar los parámetros de los dispositivos para saber que nos están siguiendo.