La reacción viral de un hombre tras un resultado de alcoholmia

Tras la confirmación del elevado nivel de alcohol con el que conducía, el personal procedió a retener la licencia de conducir y el vehículo, en cumplimiento de la normativa vigente en la provincia mendocina. La legislación local establece que manejar con una concentración superior a 1,00 g/L constituye una contravención, con sanciones que pueden llegar a los $5.500.000.

De acuerdo con lo comunicado por la ANSV, los operativos de control se realizan de manera diaria en puntos estratégicos de la provincia. Las bases de fiscalización se encuentran en Mendoza capital, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde se despliega el personal encargado de verificar la documentación y las condiciones de conducción. El objetivo, remarcaron desde el organismo, consiste en prevenir siniestros viales y desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol.

La ANSV recordó que el consumo de alcohol representa uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial en la Argentina. En los controles recientes se detectó un aumento en la cantidad de conductores que superan los límites permitidos, situación que motiva la intensificación de los operativos en toda la región. “La tolerancia cero al alcohol al volante es fundamental para reducir la cantidad de víctimas fatales en el tránsito”, afirmaron voceros del organismo.

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "“ES UNA BANDA, VIEJO”: EL VIDEO DEL CONDUCTOR QUE DIO 2,44 DE ALCOHOL El hombre reconoció que había tomado fernet antes de manejar y terminó con una alcoholemia muy por encima del límite. El episodio quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse. #Viral #Policiales #Alcohol #Mendoza #Noticias" View this post on Instagram

Antecedente

Días atrás, un conductor de 50 años fue detenido dos veces en apenas 14 días por manejar completamente alcoholizado en la provincia de Chubut. De acuerdo con los test de alcoholemia que le practicaron en ambas ocasiones, el nivel del alcohol en sangre fue excesivamente alto.

Según comunicaron desde la ANSV, el hombre fue detectado en las ciudades de Trelew y Rawson. En la primera, los agentes descubrieron que manejaba con 2,49 gramos de alcohol en sangre. En la segunda ocasión, el conductor circulaba con 2,81. Se trata de un nivel considerado “grave”.