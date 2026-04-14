Diez meses seguidos de suba: la inflación de marzo llegó al 3,4%

El rubro con mayor incremento en marzo fue Educación, con una suba del 12,1%, traccionada por el comienzo de las clases. En segundo lugar se ubicó Transporte con un 4,1%, seguido por Vivienda, agua, electricidad y gas con el 3,7% y Recreación y cultura con el 3,6%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor peso en la canasta de consumo, registró una suba del 3,4%, en línea con el promedio general, con especial incidencia en carnes y derivados. En el otro extremo, los menores aumentos correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar con el 1,3% y Bienes y servicios varios con el 1,7%.

En cuanto a las categorías, los precios regulados lideraron con un 5,1% por los ajustes en tarifas de servicios públicos y transporte. La inflación núcleo marcó el 3,2% y los precios estacionales avanzaron apenas un 1%.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el añohttps://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

Cuyo, por debajo del promedio nacional

El impacto inflacionario no fue uniforme en todo el país. El Noreste registró la mayor suba con un 4,1%, seguido por el Noroeste con el 4,0%. La región de Cuyo, en cambio, se ubicó en el 3,2%, por debajo del promedio nacional, siendo una de las zonas con menor incremento junto a la Patagonia, que marcó el 2,5%. El Gran Buenos Aires se mantuvo en línea con el índice nacional con el 3,4%, mientras que la región Pampeana registró el 3,3%.

Qué dice el Gobierno nacional

Antes de la publicación del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que la inflación de marzo estaría por encima del 3% debido al impacto del petróleo. "A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento", aseguró el funcionario. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central había proyectado una inflación cercana al 3,1% para el mes, por lo que el dato final resultó levemente superior a lo esperado.

Los primeros relevamientos privados de abril muestran señales mixtas: algunas consultoras detectaron caídas o estabilidad en los precios de alimentos en supermercados, mientras que otras registraron leves subas semanales. La evolución de las próximas semanas definirá si el proceso de desaceleración que anticipa el Gobierno efectivamente se consolida.