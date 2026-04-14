Milei admitió que el dato de inflación "es malo" pero defendió el rumbo

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado el lunes que el dato de marzo superaría el 3% y explicó los factores detrás de la suba. Señaló el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio del petróleo, que se trasladó directamente a los combustibles con una suba del 9%, a los pasajes aéreos de cabotaje con un alza del 24% y al transporte interurbano con un incremento del 22%.

Caputo también destacó que la inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en el 2,5%, igual que en febrero, lo que para el Gobierno indica que más allá de los shocks puntuales, el componente subyacente se mantuvo estable. "La inflación es un fenómeno monetario. A medida que el impacto rezagado del desplome preelectoral en la demanda de dinero vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales", sostuvo el ministro.

image

Los rubros que más subieron

El desglose por divisiones muestra con claridad dónde pegó más fuerte la inflación de marzo. Educación encabezó el ranking con un 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo, aunque Caputo destacó que se trata de la suba más baja para ese rubro en los últimos ocho años durante marzo. En segundo lugar se ubicó Transporte con un 4,1%, seguido por Vivienda, agua, electricidad y gas con el 3,7%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un 3,4%, en línea con el promedio general, con fuerte incidencia de las carnes y derivados, que en el Gran Buenos Aires subieron un 6,9%. Los menores aumentos correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar con el 1,3% y Bienes y servicios varios con el 1,7%.

A nivel de categorías, los precios regulados lideraron con un 5,1% por los ajustes en tarifas de servicios públicos y transporte. La inflación núcleo marcó el 3,2% y los estacionales avanzaron apenas un 1%.

image

La inflación en dólares y la competitividad

Un elemento que suma presión al debate económico es la inflación medida en dólares. Informes privados advierten que acumuló más del 13% en el primer trimestre del año, en un contexto de apreciación del peso. Según estimaciones del centro de estudios IDESA, la evolución del tipo de cambio oficial y la suba de precios generaron una pérdida de competitividad, tendencia que también refleja el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del Banco Central.

Qué viene

Pese al dato adverso, desde el Gobierno sostienen que abril marcará un punto de inflexión. "A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses", afirmó Caputo. Milei anticipó que profundizará su análisis del escenario económico en el marco del AmCham Summit 2026. Los primeros relevamientos privados de abril muestran señales mixtas, con algunas consultoras detectando estabilidad en alimentos y otras registrando leves subas semanales.