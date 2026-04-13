Día del Beso: los beneficios de esta acción

El beso no sólo puede verse como un simple acto erótico, ya que, esta antigua práctica representa un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías y fortalecer el sistema inmunológico, además de crear vínculos afectivos entre las personas, mientras que, de acuerdo a ciertos estudios realizados por especialistas, el beso provoca en las personas un incremento de la oxitocina, la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado a la afectividad.

El beso de más larga duración que se registró en la historia.Foto: Agencia NA (archivo)Qué ocurre cuando nos besamos

Cuando nos besamos se producen una serie de cambios físicos en nuestro cuerpo y es que, en la acción de besar, podemos mover hasta 36 músculos y el latido de nuestro corazón puede pasar del reposo hasta la agitación en muy poco tiempo, explica Marina Sangonzalo Candel, especialista en Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Valencia.

Hay estudios que señalan que los besos tienen un efecto analgésico y que reducen distintos tipos de dolor, mientras que diversas investigaciones científicas señalan que el beso libera endorfinas, hormonas que nos hacen sentir mejor, por lo cual, si tenemos dolor en alguna parte del cuerpo, besarnos no nos curará, pero sí nos puede producir una sensación de alivio.

Otro de los beneficios de los besos es que ayudan a reducir el estrés. Según un estudio de la universidad de Lafayette, en Pennsylvania, los besos liberan sustancias como oxitocinas que favorecen los sentimientos de afecto y bienestar, pero también disminuyen los niveles de cortisol, considerada la “hormona del estrés”.__IP__

Cuáles son los beneficios para la salud de besar

Según el Instituto Superior de Ciencias de la Salud, los beneficios de besar son: