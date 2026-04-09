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Frutinovelas: qué son, quiénes son sus personajes y por qué son el fenómeno viral de TikTok

Las Frutinovelas son el nuevo fenómeno viral de TikTok: mini telenovelas creadas con inteligencia artificial, protagonizadas por frutas humanizadas y cargadas de drama

Si algo nunca pasa de moda en Latinoamérica, son las telenovelas. El drama, los romances imposibles, los triángulos amorosos, las traiciones familiares y los secretos mejor guardados siguen conquistando al público. Pero ahora ese universo ha dado un giro tan inesperado como viral: nacieron las Frutinovelas, el nuevo fenómeno que arrasa en redes sociales.

Lo que comenzó como un experimento visual se ha convertido en una de las tendencias más comentadas en TikTok, Instagram y YouTube. Se trata de historias breves en formato vertical, cargadas de todo el dramatismo de una telenovela, pero protagonizadas por frutas y vegetales con rasgos humanos.

Fresas seductoras, plátanos infieles, naranjas celosas y pepinos villanos forman parte de este peculiar universo creado con inteligencia artificial, donde no faltan las infidelidades, los conflictos familiares, los romances imposibles e incluso las muertes inesperadas.

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Aunque a primera vista podrían parecer contenido infantil, las Frutinovelas se han ganado al público por su humor absurdo, tono paródico y capacidad para satirizar las clásicas novelas latinoamericanas.

¿Qué son las Frutinovelas?

Las Frutinovelas son microseries creadas con inteligencia artificial (IA) que condensan en episodios de uno o dos minutos todo el drama de una telenovela tradicional.

Cada capítulo está pensado para el consumo rápido en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, con historias que logran altos niveles de retención y millones de visualizaciones.

Las tramas de las Frutinovelas reúnen todos los ingredientes clásicos de una telenovela: infidelidades, traiciones, secretos familiares, romances imposibles y rivalidades amorosas que mantienen al público enganchado de inicio a fin. A eso se suman giros inesperados que potencian el drama y hacen que cada episodio termine con ganas de ver el siguiente.

La combinación de parodia, humor y melodrama ha sido clave para su viralización en redes sociales. En menos de 90 segundos, estas historias logran condensar todos los clichés que hicieron famosas a las telenovelas latinoamericanas, pero llevados a un tono absurdo y muy compartible.

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¿Quiénes son los personajes de las Frutinovelas?

Uno de los mayores atractivos de las Frutinovelas está en sus personajes, que toman los arquetipos más reconocibles de las telenovelas y los transforman en figuras tan absurdas como irresistibles. Las protagonistas suelen ser frutas humanizadas con personalidades muy marcadas, construidas a partir de los roles clásicos del melodrama.

Así, aparecen personajes como la fresa seductora, casi siempre en el papel de la villana que manipula la historia; el plátano infiel, que suele convertirse en el centro del conflicto romántico; la naranja celosa, atrapada en triángulos amorosos; y el pepino misterioso, un personaje que casi siempre guarda secretos familiares o revelaciones inesperadas.

En muchos casos, los usuarios también reinventan historias inspiradas en figuras del espectáculo o adaptaciones de clásicos de la televisión, llevando relatos como Betty, la fea al extravagante universo de las frutas.

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