Frutinovelas: qué son, quiénes son sus personajes y por qué son el fenómeno viral de TikTok

Aunque a primera vista podrían parecer contenido infantil, las Frutinovelas se han ganado al público por su humor absurdo, tono paródico y capacidad para satirizar las clásicas novelas latinoamericanas.

¿Qué son las Frutinovelas?

Las Frutinovelas son microseries creadas con inteligencia artificial (IA) que condensan en episodios de uno o dos minutos todo el drama de una telenovela tradicional.

Cada capítulo está pensado para el consumo rápido en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, con historias que logran altos niveles de retención y millones de visualizaciones.

Las tramas de las Frutinovelas reúnen todos los ingredientes clásicos de una telenovela: infidelidades, traiciones, secretos familiares, romances imposibles y rivalidades amorosas que mantienen al público enganchado de inicio a fin. A eso se suman giros inesperados que potencian el drama y hacen que cada episodio termine con ganas de ver el siguiente.

La combinación de parodia, humor y melodrama ha sido clave para su viralización en redes sociales. En menos de 90 segundos, estas historias logran condensar todos los clichés que hicieron famosas a las telenovelas latinoamericanas, pero llevados a un tono absurdo y muy compartible.

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¿Quiénes son los personajes de las Frutinovelas?

Uno de los mayores atractivos de las Frutinovelas está en sus personajes, que toman los arquetipos más reconocibles de las telenovelas y los transforman en figuras tan absurdas como irresistibles. Las protagonistas suelen ser frutas humanizadas con personalidades muy marcadas, construidas a partir de los roles clásicos del melodrama.

Así, aparecen personajes como la fresa seductora, casi siempre en el papel de la villana que manipula la historia; el plátano infiel, que suele convertirse en el centro del conflicto romántico; la naranja celosa, atrapada en triángulos amorosos; y el pepino misterioso, un personaje que casi siempre guarda secretos familiares o revelaciones inesperadas.

En muchos casos, los usuarios también reinventan historias inspiradas en figuras del espectáculo o adaptaciones de clásicos de la televisión, llevando relatos como Betty, la fea al extravagante universo de las frutas.

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Así, aparecen personajes como la fresa seductora, casi siempre en el papel de la villana que manipula la historia; el plátano infiel, que suele convertirse en el centro del conflicto romántico; la naranja celosa, atrapada en triángulos amorosos; y el pepino misterioso, un personaje que casi siempre guarda secretos familiares o revelaciones inesperadas.

En muchos casos, los usuarios también reinventan historias inspiradas en figuras del espectáculo o adaptaciones de clásicos de la televisión, llevando relatos como Betty, la fea al extravagante universo de las frutas.