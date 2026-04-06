Mantener una mente activa y saludable requiere la incorporación sistemática de hábitos que estimulan diferentes áreas del cerebro y favorecen la plasticidad neuronal. Entidades médicas sostienen que estas diez prácticas favorecen la preservación de la memoria y optimizan la función cognitiva en las distintas etapas de la vida adulta:
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10 hábitos diarios que cuidan la mente y previenen el deterioro cerebral en la vejez
Sumar prácticas variadas en la rutina favorece la longevidad intelectual y fortalece la salud a largo plazo