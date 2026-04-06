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10 hábitos diarios que cuidan la mente y previenen el deterioro cerebral en la vejez

Sumar prácticas variadas en la rutina favorece la longevidad intelectual y fortalece la salud a largo plazo

Mantener una mente activa y saludable requiere la incorporación sistemática de hábitos que estimulan diferentes áreas del cerebro y favorecen la plasticidad neuronal. Entidades médicas sostienen que estas diez prácticas favorecen la preservación de la memoria y optimizan la función cognitiva en las distintas etapas de la vida adulta:

  • Actividad física regular: realizar ejercicios moderados o intensos, como caminar, nadar o andar en bicicleta, durante al menos treinta minutos al día, contribuye a mejorar la circulación cerebral, disminuir el riesgo de deterioro cognitivo y proteger la estructura y el funcionamiento del cerebro.
  • Practicar deportes sociales: participar en disciplinas que combinan actividad física con interacción, como tenis, fútbol o pádel, estimula la toma de decisiones rápida, promueve la coordinación y refuerza los lazos sociales, lo que favorece el bienestar mental.
  • Socialización: mantener encuentros presenciales, dialogar, compartir experiencias personales y participar en actividades grupales fortalece las conexiones neuronales, estimula el procesamiento visual, auditivo y lingüístico, y reduce la sensación de aislamiento.
  • Realizar cálculos matemáticos: resolver operaciones mentales sin ayuda de calculadora promueve la agilidad de pensamiento, mejora la función ejecutiva y potencia la memoria de trabajo, aspectos esenciales para la vida cotidiana.
  • Aprender un idioma: estudiar y practicar una lengua extranjera estimula la flexibilidad cognitiva, retrasa la aparición de síntomas de deterioro y favorece la creación de nuevas conexiones neuronales, lo que impacta de manera positiva en la memoria a largo plazo.
  • Juegos de rompecabezas: dedicar tiempo a crucigramas, sudoku, ajedrez y otros juegos de lógica fortalece la memoria verbal, la percepción espacial y la capacidad de razonamiento, ya que cada modalidad activa diferentes regiones cerebrales.
  • Música e instrumentos: tocar un instrumento o aprender a interpretar melodías, incluso en la adultez, potencia la memoria episódica, la atención y la coordinación motora. Escuchar música también puede favorecer funciones cognitivas y emocionales.
  • Meditación: practicar meditación guiada o mindfulness durante al menos treinta minutos diarios contribuye a reducir el estrés, mejora la concentración y puede enlentecer el deterioro de regiones cerebrales clave, especialmente en personas con riesgo de alteraciones cognitivas.
  • Estimulación sensorial: realizar actividades que integren varios sentidos, como cocinar, pintar, jardinería o manualidades, refuerza la memoria a través de la interacción simultánea de tacto, olfato, vista y gusto, estimulando diversas rutas neuronales.
  • Dormir bien: garantizar entre siete y ocho horas de sueño reparador cada noche es esencial para la eliminación de toxinas cerebrales, la consolidación de recuerdos y el óptimo desempeño cognitivo durante el día.

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