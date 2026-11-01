Cómo organizar tu casa el domingo para evitar el caos en la semana

Por su parte, la organizadora Alicia Iglesias retoma en su libro “Pon orden a tu vida” la teoría de las ventanas rotas para trasladarla al ámbito doméstico. La idea plantea que cuando un edificio tiene una ventana rota y no se repara, es probable que los ladrones vuelvan a romper unas cuantas más.

En materia de organización, esta teoría significa resolver los problemas antes de que crezcan porque, si no, van creciendo y se nos acaban yendo de las manos, explicó la organizadora. Para evitar que el desorden crezca durante la semana, se puede reservar un momento del domingo para la organización y limpieza.

También se puede aplicar el método sueco Städdag, que propone reservar una franja semanal, reunir a quienes comparten el espacio y ocuparse de la casa con responsabilidades distribuidas.

Städdag se basa en la idea de que, cuando se realiza en compañía, la limpieza se vuelve más liviana, rápida y hasta divertida. La práctica suele realizarse los sábados, aunque el día puede adaptarse a las rutinas de cada hogar.

Cinco recomendaciones para organizar la semana