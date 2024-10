Caminar resfriado, ¿beneficia o pone en riesgo la recuperación?

La conexión entre la actividad física y el bienestar se mantiene presente aún en momentos de enfermedad. Los estudios han demostrado que mantener el cuerpo en movimiento, aunque sea de forma suave, puede generar beneficios como estimular el sistema inmunológico y mejorar el ánimo. Sin embargo, no todas las circunstancias son iguales, y cada caso requiere atención particular. Saber interpretar las señales del cuerpo se vuelve crucial para no empeorar la situación, especialmente cuando el resfriado compromete la energía disponible.

Actividad física durante un resfriado

Es importante distinguir entre un resfriado común y una gripe más severa. Según la Clínica Mayo, la regla del “cuello para arriba” es una guía general: si los síntomas están limitados a la cabeza, como congestión nasal o dolor de garganta leve, salir a caminar puede ser seguro y hasta ayudar a abrir las vías respiratorias. Algunos de los beneficios incluyen: