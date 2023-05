Buscan personas que se disfracen de pájaro para asustar gaviotas

A los candidatos seleccionados se les pagará hasta alrededor de 13,50 dólares la hora por usar un disfraz de águila y evitar que las molestas aves hagan de las suyas.

Los postulantes deben ser "amigables, energéticos, flexibles y extrovertidos. ¡Debes sentirte cómodo usando un disfraz de pájaro!", detalla la oferta.

El departamento de publicidad del establecimiento dijo a Insider que han recibido más de 200 solicitudes de personas de diferentes países para los cinco puestos disponibles. El zoológico describe a las gaviotas como criaturas "inteligentes" que han evadido la mayoría de los intentos anteriores de alejarlas del lugar.

"El disfraz es algo que las gaviotas no han visto antes, y como pájaros inteligentes, naturalmente no les gustará. El disfraz también hace un sonido cuando la persona se mueve, lo cual es algo que no les gusta a las gaviotas", explicó el zoológico.

Tras volverse viral, la institución lanzó un concurso pidiendo a sus seguidores sugerencias de un "nombre propio" para el nuevo personaje. El ganador obtendrá un boleto familiar para el zoo y un encuentro con la "celebridad".