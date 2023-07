Afirman que una infusión ayudaría a prevenir el alzheimer

Una nueva investigación descubrió que los compuestos presentes en el café expreso son capaces de inhibir la agregación de la proteína tau. Las pruebas que lo demuestran son preliminares y se realizaron in vitro en el laboratorio, pero los resultados publicados en Journal of Agricultural and Food Chemistry son una buena noticia porque pueden contribuir al desarrollo de nuevas terapias que ayuden a combatir esta enfermedad neurodegenerativa.

El café expreso tiene una elevada concentración de cafeína y para prepararlo se hace pasar el agua caliente a través de granos de café que previamente se molieron hasta obtener una textura muy fina, elaborando así un extracto concentrado que, a veces, sirve como base para otras bebidas.