Adiós a las uñas largas: las 3 formas cómodas y elegantes que están en tendencia

Se trata de tres estilos que ya se están viendo cada vez más en salones y en Instagram: almendradas, cuadradas y redondeadas. Además de ser mucho más prácticas, estas formas se adaptan mejor a la rutina diaria, son cómodas y van con todos los estilos.

Tener las manos cuidadas no implica tener que vivir pendiente de no romper una uña. Este 2025, se trata de volver a lo cómodo, lo funcional y lo estéticamente armonioso. Las uñas almendradas, cuadradas o redondeadas no solo están de moda, sino que responden a un estilo de vida más práctico, donde no tenés que elegir entre estar arreglada o poder usar las manos con libertad.