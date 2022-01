Abrió un sachet de leche y se horrorizó con lo que vio

En primer lugar, la británica enseñó que al destapar el cartón se encontró con una muestra de moho en la tapa, lo que indicaba que el producto –cuya fecha de vencimiento era el 11 de febrero de 2022- estaba en mal estado. No obstante, la mujer continuó: “Cuando mi hija trató de preparar avena con esta leche, esto es lo que vimos", expresó, y tras verter la leche de almendras sobre la pileta de la cocina, explicó que sentía un objeto pesado en el interior del cartón que no podía sacar por el pico. Luego, con un plano más detallista, demostró que dentro del envase cerrado efectivamente había algo extraño.

Tras cortar el envase de cartón, Nikki enseñó a sus seguidores de TikTok la masa de color oscuro que se hallaba en el interior. Su video obtuvo más de 700 mil “corazones” en la red social y decenas de miles de reacciones de estupefacción y repulsión en los comentarios, así como varias críticas a la empresa.

Asimismo, en videos posteriores, la mujer británica relató que la fábrica que comercializa el producto se comunicó con ella por teléfono y también a través de un mensaje directo de Twitter. En éste último, según compartió Nikki, le explicaron: “Estamos muy apenados por la experiencia que tuviste. Como hablamos anteriormente, la causa se debe probablemente a una brecha en el envase, que permitió la entrada de aire y provocó que el líquido se echara a perder y formara la sustancia (moho)", informó la compañía a la clienta.

Here’s the update. Please be sure to check your milk or juice in cartons properly before consuming. Be safe all - Nikky #aldialmondmilk