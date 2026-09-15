Mateo Kalejman, de 22 años, fue el más veloz en la contrarreloj individual masculina de ciclismo en ruta en los Juegos ODESUR. El sanjuanino consiguió la medalla dorada con la camiseta de la Selección argentina en la competencia que se desarrolla en Santa Fe.
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El sanjuanino Kalejman ganó la medalla de oro en los Juegos ODESUR
El sanjuanino Mateo Kalejman se quedó con la medalla dorada en la contrarreloj individual masculina de los Juegos ODESUR que se desarrollan en Santa Fe.