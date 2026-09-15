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El sanjuanino Kalejman ganó la medalla de oro en los Juegos ODESUR

El sanjuanino Mateo Kalejman se quedó con la medalla dorada en la contrarreloj individual masculina de los Juegos ODESUR que se desarrollan en Santa Fe.

Mateo Kalejman, de 22 años, fue el más veloz en la contrarreloj individual masculina de ciclismo en ruta en los Juegos ODESUR. El sanjuanino consiguió la medalla dorada con la camiseta de la Selección argentina en la competencia que se desarrolla en Santa Fe.

Kalejman completó los 48 kilómetros de la prueba con un tiempo de 54:58.560. Esa marca le permitió subir a lo más alto del podio y atrás quedaron el colombiano Walter Vargas y el chileno Quintana.

El ciclista sanjuanino le dio la 13ª medalla dorada a la delegación argentina que se ubica en el segundo lugar del medallero de los ODESUR. El líder de la general es Brasil.

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Kalejman cosechó la segunda medalla sanjuanina en los Juegos y ambas se consiguieron el mismo día. Delfina Dibella, de 20 años, había cosechado la medalla de bronce en la contrarreloj individual femenina de ciclismo.

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