El sanjuanino Kalejman ganó la medalla de oro en los Juegos ODESUR

Kalejman completó los 48 kilómetros de la prueba con un tiempo de 54:58.560. Esa marca le permitió subir a lo más alto del podio y atrás quedaron el colombiano Walter Vargas y el chileno Quintana.

El ciclista sanjuanino le dio la 13ª medalla dorada a la delegación argentina que se ubica en el segundo lugar del medallero de los ODESUR. El líder de la general es Brasil.