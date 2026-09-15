La causa por el disparo sufrido por una agente de policía dentro de la Comisaría 34ª de La Bebida sumó detalles cruciales sobre su estado de salud. Mariana Sol Jofré, de 29 años y embarazada de seis meses, fue preparada para una intervención quirúrgica en el Sanatorio CIMYN con el fin de extraerle el proyectil alojado en su cuerpo, tras confirmarse que tanto ella como su bebé se encuentran fuera de peligro.
Por un milímetro la agente embarazada de La Bebida no quedó en silla de ruedas
Mariana Sol Jofré (29) ingresó a cirugía en el Sanatorio CIMYN para la extracción del proyectil. Tras estudios de alta complejidad, la familia confirmó que el disparo no dañó su motricidad de forma irreversible.