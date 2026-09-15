Por un milímetro la agente embarazada de La Bebida no quedó en silla de ruedas

Según el relato de sus familiares, los estudios médicos —que incluyeron tomografías y resonancias— revelaron que el impacto se produjo en la espalda, a la altura de la cintura, y que la bala pasó a tan solo un milímetro de la vértebra. Aunque inicialmente existía un fuerte temor por la pérdida de movilidad en una de sus piernas, los profesionales médicos descartaron secuelas permanentes en la motricidad, precisando que la agente requerirá rehabilitación para volver a caminar.

El hecho ocurrió cuando Jofré trabajaba como escribiente en la dependencia y su compañero, el efectivo Cristian Exequiel Albarracín, manipulaba su arma reglamentaria Bersa TPR9. Tras la detonación que hirió a la joven, Albarracín quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia. La causa se investiga bajo la carátula de lesiones culposas, mientras la Brigada de Delitos Especiales y Criminalística realizan pericias balísticas y de residuos de disparo para determinar si se trató de una maniobra accidental.