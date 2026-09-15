"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > agente

Por un milímetro la agente embarazada de La Bebida no quedó en silla de ruedas

Mariana Sol Jofré (29) ingresó a cirugía en el Sanatorio CIMYN para la extracción del proyectil. Tras estudios de alta complejidad, la familia confirmó que el disparo no dañó su motricidad de forma irreversible.

La causa por el disparo sufrido por una agente de policía dentro de la Comisaría 34ª de La Bebida sumó detalles cruciales sobre su estado de salud. Mariana Sol Jofré, de 29 años y embarazada de seis meses, fue preparada para una intervención quirúrgica en el Sanatorio CIMYN con el fin de extraerle el proyectil alojado en su cuerpo, tras confirmarse que tanto ella como su bebé se encuentran fuera de peligro.

Según el relato de sus familiares, los estudios médicos —que incluyeron tomografías y resonancias— revelaron que el impacto se produjo en la espalda, a la altura de la cintura, y que la bala pasó a tan solo un milímetro de la vértebra. Aunque inicialmente existía un fuerte temor por la pérdida de movilidad en una de sus piernas, los profesionales médicos descartaron secuelas permanentes en la motricidad, precisando que la agente requerirá rehabilitación para volver a caminar.

El hecho ocurrió cuando Jofré trabajaba como escribiente en la dependencia y su compañero, el efectivo Cristian Exequiel Albarracín, manipulaba su arma reglamentaria Bersa TPR9. Tras la detonación que hirió a la joven, Albarracín quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia. La causa se investiga bajo la carátula de lesiones culposas, mientras la Brigada de Delitos Especiales y Criminalística realizan pericias balísticas y de residuos de disparo para determinar si se trató de una maniobra accidental.

Te puede interesar...

Por otro lado, la familia de la víctima agradeció públicamente la difusión del caso y la posterior intervención de la cúpula policial, que se hizo presente en el centro de salud para brindar asistencia logística y contención económica ante los gastos derivados de la internación y los estudios médicos.

Temas

Te puede interesar