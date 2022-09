Uñac sobre la Ley de Humedales: "Me parece muy bien que se ponga en pausa"

El gobernador Sergio Uñac se refirió a la polémica que se generó por la Ley de Humedales y señaló que está muy conforme con que se pausara su tratamiento. "Me parece muy bien que se ponga en pausa y se haya llamado a los gobernadores para que demos nuestra opinión. Era una ley que afectaba no sólo a diversas actividades, sino que al Norte Argentino le afectaba mucho en la parte de agricultura y al Oeste argentino en la minería. No servía una Ley de Humedales así", argumentó.