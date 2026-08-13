El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, trepó un 2,2% en julio, lo cual implicó que mantuvo el mismo nivel del mes pasado. Pese a esto la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia saltó 2,6%, el porcentaje más alto en los últimos cinco meses. Ambas canastas se ubicaron por encima de la inflación general que fue del 2,1%.
Una familia necesitó más de $1.560.000 en julio para no ser pobre
La canasta básica total subió 2,2% y la canasta alimentaria saltó 2,6% en julio, ambas por encima de la inflación que fue del 2,1%.