El museo Franklin Rawson inagura nuevas obras de arte

La Sala 1 estará dedicada a “Quinquela Martín. Aguafuertes”, con curaduría de Roberto Amigo. La exposición reúne más de 60 aguafuertes de Benito Quinquela Martín pertenecientes a colecciones privadas. El artista comenzó a trabajar con esta técnica en 1939 y plasmó en sus grabados escenas vinculadas con el puerto, el trabajo, la vida social y cotidiana y el paisaje humano de La Boca.

En la Sala 2 se presentará “Palabrerío furioso”, con curaduría de Juan Pablo Pérez y obras de Hilda Paz, Hugo Vidal y Roberto Santoro. La muestra se desarrolla de manera simultánea en el Museo Franklin Rawson y en Tornambé y propone un cruce entre la gráfica, la palabra poética y las diferentes formas de intervención artística y política.

La propuesta constituye también un homenaje a Hilda Paz, fallecida en 2025, y recupera su trabajo de gráfica experimental. Las piezas dialogan con obras de Hugo Vidal y con la producción poética de Roberto Santoro.

La Sala 3 albergará “José María Pineda | Sensible huella del grabado”, con curaduría de Silvina Martínez. La exposición homenajea a una figura fundamental para el desarrollo de las artes visuales en San Juan y a uno de los pioneros del grabado provincial. La muestra reúne impresiones originales y reimpresiones póstumas realizadas por el equipo de impresores del MPBAFR, integrado por Silvina Martínez, Ariel Aballay y Facundo González. De esta manera, el museo continúa con su política de recuperación, preservación y puesta en valor del patrimonio artístico sanjuanino.

Finalmente, el Foyer recibirá “El pulso del cobre”, con curaduría del MPBAFR. La exposición reúne la producción de 17 grabadores contemporáneos sanjuaninos y propone explorar el vínculo entre el artista, la técnica y el cobre como materia. Participan Adela Cortínez, Alberto Sánchez Maratta, Ariel Aballay, Beatriz Del Bono, Beatriz García Huertas, Estela Milán, Facundo Gerez, Facundo González, Federico Hueso, Federico Levato, Isabel Fernández, Iván Manrique, Jamile Apara, Martín Páez, Natalia Saffe, Silvina Martínez y Sofía Basañes.

La realización de esta propuesta cuenta con una alianza estratégica con las empresas Glencore - El Pachón, Los Azules, Vicuña y Veladero. Las obras expuestas formarán parte de una premiación con adquisición, una iniciativa destinada a poner en valor la producción artística local y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento del acervo cultural de la provincia.

La noche inaugural contará además con la presentación en vivo de Clau Terra Banda, integrada por Sofía Mateo en synthe, Paula Casciani en bajo y coros, Dylon Giménez en batería Clau Terra en voz principal. La agrupación propone un sonido urbano que acompañará el recorrido por las nuevas exposiciones.

Luego de la inauguración, las muestras podrán visitarse hasta noviembre de 2026, de martes a domingo, de 12 a 20. Los lunes el museo permanece cerrado, excepto feriados. La entrada general tiene un valor de $1.000; jubilados y estudiantes abonan $500 y los menores de seis años ingresan gratis. Los domingos la entrada es gratuita.

Además, se ofrecen visitas guiadas espontáneas de martes a domingo, de 13 a 19.30. Las instituciones educativas pueden solicitar turnos previamente mediante el formulario de inscripción habilitado por el museo.