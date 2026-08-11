- El sismo fue de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher y se registró este lunes a las 7:34, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó.
- Hubo reportes de muertos, heridos y graves daños en edificios de Cali, Chocó, Manizales y Pereira; en Bogotá y Medellín se registraron algunas grietas, aunque sin daños estructurales informados.
- El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá, donde hubo evacuaciones de edificios y oficinas públicas.
- El presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional.
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Hay al menos 224 muertos en Colombia: la Cruz Roja se suma a los rescates
Durante la madrugada se registraron nuevas réplicas del sismo. Continúa la búsqueda de sobrevivientes en las zonas afectadas de Manizales, Pereira y Cali.