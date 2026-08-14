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Cómo afilar las tijeras para cortar el cabello

Una tijera para cortar el pelo desafilada, es capaz de morder el cabello y no lo corta con precisión. Además, genera cansancio en las manos y muñecas, por la fuerza extra que hay que aplicar.

Todo aquel que tenga una tijera para cortar el pelo y haya perdido el filo, debería quedarse tranquilo porque existen dos métodos eficientes para que esta herramienta que se utiliza para emparejar y embellecer el cabello, vuelva a tener el filo como cuando era nueva.

En casa uno puede tener una tijera para cortar el pelo, al igual que los peluqueros tienen en su trabajo. Y en ambos casos, llega un momento que no queda otra que poner manos a la obra y afilar de manera casera estas delicadas herramientas, muchas veces para salir del apuro.

Una tijera para cortar el pelo desafilada, es capaz de morder el cabello y no lo corta con precisión. Además, genera cansancio en las manos y muñecas, por la fuerza extra que hay que aplicar.

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Tijera desafilada: cómo afilarla con dos métodos caseros

Para devolverle el rendimiento óptimo a la tijera, existen estos dos métodos caseros que son fáciles de emplear:

Afilar la tijera con papel aluminio, paso a paso

Este truco clásico es perfecto para eliminar pequeñas rebabas y restaurar temporalmente la suavidad del corte de la tijera, sin arriesgar la estructura de las hojas.

  • Corta un pedazo grande de papel aluminio y doblar varias veces sobre sí mismo hasta obtener una tira gruesa y firme (de unas 6 a 8 capas).
  • Abrir la tijera por completo y realiza cortes largos y firmes a lo largo de toda la tira del papel aluminio, utilizando desde la base de las hojas hasta la punta.
  • Repetir este movimiento entre 10 y 15 veces. La fricción del aluminio ayuda a limpiar el filo y alinear el borde de acero.
  • Limpiar la tijera con un paño seco para retirar cualquier residuo metálico antes de volver a usarla.

Afilar la tijera con una aguja de coser, paso a paso

Este método casero aprovecha la dureza del acero de una aguja gruesa para pulir el filo mediante fricción controlada.

  • Colocar la aguja entre las hojas de la tijera, cerca del tornillo central.
  • Cerrar la tijera suavemente de modo que las hojas "corten" la aguja, deslizándola desde el tornillo hacia la punta de las cuchillas.
  • Repetir la acción unas 10 veces, asegurándose de mantener el ángulo natural de corte de la hoja.
  • Pasar un paño de microfibra para remover el polvillo metálico que quedó en la tijera.

FUENTE: DiarioUNo

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