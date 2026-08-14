Todo aquel que tenga una tijera para cortar el pelo y haya perdido el filo, debería quedarse tranquilo porque existen dos métodos eficientes para que esta herramienta que se utiliza para emparejar y embellecer el cabello, vuelva a tener el filo como cuando era nueva.
Cómo afilar las tijeras para cortar el cabello
Una tijera para cortar el pelo desafilada, es capaz de morder el cabello y no lo corta con precisión. Además, genera cansancio en las manos y muñecas, por la fuerza extra que hay que aplicar.