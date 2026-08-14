Tini tomaría una importante medida tras su matrimonio con De Paul

La versión sorprendió porque llega en un momento donde la carrera de Tini se encuentra en uno de sus puntos más altos. Con una trayectoria consolidada tanto en la música como en el mundo del espectáculo, la artista viene de sostener un crecimiento constante desde sus inicios y se mantiene como una de las figuras más importantes del pop latino.

Sin embargo, la idea de priorizar lo personal no resulta descabellada dentro del contexto que atraviesa. La relación con De Paul se afianzó con el tiempo, luego de una etapa de separación y posterior reconciliación, hasta llegar a este presente donde ambos apuestan a formar una vida juntos.

De hecho, todo indica que el casamiento no solo será un paso simbólico, sino también un punto de inflexión en la vida de la cantante. Según trascendió, la boda tendría un significado muy especial para ella, no solo desde lo emocional, sino también como inicio de una nueva etapa más enfocada en lo familiar.

Por ahora, no hay confirmación oficial de parte de Stoessel sobre esta posible pausa, pero lo cierto es que la información ya instaló el debate. Mientras tanto, el casamiento sigue tomando forma y todo apunta a que será el comienzo de un cambio profundo en su vida, tanto personal como profesional.