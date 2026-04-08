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Vuelve el TC2000 con auspicio exclusivo de Grupo Lorenzo con JAC Motors

El TC2000 regresará este fin de semana a San Juan y girará otra vez en "El Zonda". Grupo Lorenzo estará presente a través de JAC Motors, patrocinador oficial.

El rugido de los motores volverá a resonar en San Juan del 10 al 12 de abril, cuando el histórico Autódromo Eduardo Copello, "El Zonda", sea sede de la segunda fecha del campeonato de TC2000. Este evento, que reunirá a las principales categorías del automovilismo argentino, contará con un atractivo adicional: el auspicio exclusivo de Grupo Lorenzo, que exhibirá su marca JAC Motors, patrocinador oficial del TC2000.

Grupo Lorenzo es agente oficial en todo Cuyo de la marca JAC Motors, la marca china que ofrece vehículos eléctricos, híbridos y a combustión, y es una de las líderes de las marcas chinas en la región.

"El Zonda", enclavado al pie de la precordillera sanjuanina, es reconocido por su exigente configuración y curvas técnicas, que prometen carreras vibrantes y adrenalínicas. Este circuito, escenario de innumerables competencias nacionales e internacionales, reafirma su importancia en el calendario deportivo nacional.

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Durante tres jornadas, los fanáticos podrán disfrutar de entrenamientos el viernes, clasificaciones el sábado y las emocionantes finales el domingo. Además del TC2000, el evento incluirá la participación de Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional, garantizando un fin de semana a pura velocidad. La carrera principal del TC2000 se disputará en horario diurno, permitiendo al público disfrutar del espectáculo en este emblemático escenario.

Grupo Lorenzo, con su marca JAC Motors, se suma a este gran evento como sponsor exclusivo, fortaleciendo su compromiso con el deporte motor y su apoyo al TC2000. La presencia de JAC Motors, como patrocinador oficial, realza la importancia de esta fecha y su impacto en la región.

La llegada de estas categorías a San Juan atraerá a fanáticos de toda la región, consolidando a la provincia como una de las plazas más importantes del automovilismo argentino. Con un escenario natural imponente y una rica tradición en el deporte motor, San Juan se prepara para vivir un fin de semana inolvidable.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 520 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, una marca especializada en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.

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