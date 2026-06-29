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Violencia en fútbol: golpearon a una árbitra y suspendieron un partido

Los graves incidentes ocurrieron al finalizar el encuentro de Sub 21 entre Paso de los Andes y Defensores de San Martín. Tras la agresión a la jueza, se decidió suspender el partido de Primera por falta de garantías.

La violencia volvió a empañar el fútbol local en una nueva jornada de la Liga Albardón-Angaco. Este domingo, lo que debía ser una tarde deportiva derivó en una batalla campal entre jugadores de Paso de los Andes y Defensores de San Martín, una vez finalizado el encuentro de la categoría Sub 21.

En medio de las feroces agresiones, la situación sumó un capítulo de extrema gravedad cuando una mujer integrante del equipo arbitral fue golpeada mientras intentaba calmar los ánimos y controlar los incidentes, hecho que despertó un enérgico repudio generalizado.

Debido a la magnitud de los enfrentamientos y con varios futbolistas implicados en la gresca, el árbitro principal determinó la suspensión inmediata del partido de Primera División. Según el reporte oficial, se constató que no existían las condiciones de seguridad mínimas ni las garantías necesarias para el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

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Tras el escándalo, el caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga Albardón-Angaco, organismo que deberá evaluar las actas y los informes arbitrales para determinar las duras sanciones que recibirán los futbolistas y los clubes involucrados.

Fuente: Albardón Noticia

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