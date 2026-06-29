Violencia en fútbol: golpearon a una árbitra y suspendieron un partido

En medio de las feroces agresiones, la situación sumó un capítulo de extrema gravedad cuando una mujer integrante del equipo arbitral fue golpeada mientras intentaba calmar los ánimos y controlar los incidentes, hecho que despertó un enérgico repudio generalizado.

Debido a la magnitud de los enfrentamientos y con varios futbolistas implicados en la gresca, el árbitro principal determinó la suspensión inmediata del partido de Primera División. Según el reporte oficial, se constató que no existían las condiciones de seguridad mínimas ni las garantías necesarias para el normal desarrollo del espectáculo deportivo.