La violencia volvió a empañar el fútbol local en una nueva jornada de la Liga Albardón-Angaco. Este domingo, lo que debía ser una tarde deportiva derivó en una batalla campal entre jugadores de Paso de los Andes y Defensores de San Martín, una vez finalizado el encuentro de la categoría Sub 21.
Violencia en fútbol: golpearon a una árbitra y suspendieron un partido
Los graves incidentes ocurrieron al finalizar el encuentro de Sub 21 entre Paso de los Andes y Defensores de San Martín. Tras la agresión a la jueza, se decidió suspender el partido de Primera por falta de garantías.