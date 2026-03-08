Elecciones en UPCN: sin lista opositora, "Pepe" Villa será la única opción

image

Por qué se anularon los avales

Según detalló la Junta Electoral, hubo distintas irregularidades que llevaron a la anulación de las firmas presentadas. Entre los casos detectados se registraron 243 avales duplicados, correspondientes a afiliados que firmaron tanto para la lista Naranja como para la lista Azul y Blanca, lo que provoca la anulación automática para ambas.

También se detectaron 284 avales de personas que no están afiliadas al gremio, además de 127 casos en los que los firmantes no indicaron el lugar de trabajo, un requisito obligatorio en la presentación de las planillas. A esto se sumaron 37 avales repetidos dentro de las propias planillas de la lista Naranja, lo que terminó de reducir el número total de avales válidos.

Villa, el único candidato habilitado

Con esta resolución, la lista Azul y Blanca que encabeza José “Pepe” Villa quedó como la única habilitada para participar de las elecciones del sindicato. Villa conduce UPCN San Juan desde 1984 y, salvo una interna en la década del ’90, ha mantenido el liderazgo del gremio durante más de cuatro décadas.



Su espacio había presentado 5.483 avales, una cifra ampliamente superior al mínimo requerido. Si bien durante el proceso también sufrió algunas reducciones —como en el caso de los avales duplicados—, el número final no comprometió su participación en los comicios.

La oposición irá a otras instancias

Desde el sector opositor anticiparon que continuarán el reclamo por otras vías para intentar revertir la decisión. Tanto Alejandro Savoca, como la apoderada de la lista Aída Vivares y el abogado Marcelo Arancibia ya habían señalado que recurrirán a todas las instancias posibles para poder competir en la elección sindical.



El próximo paso será presentar el planteo ante la Subsecretaría de Trabajo de la Nación. En caso de obtener una nueva respuesta negativa, el conflicto podría avanzar por la vía judicial.

Desde la lista Naranja también habían argumentado que el plazo para que se expidiera la Junta Electoral Nacional estaba vencido, aunque en el acta difundida aparece el sello del correo Andreani con fecha del 27 de febrero, que acredita el envío del documento dentro de los tiempos administrativos.