Los padres de Uriel y Martín reclamaron avances en las causas y cambios en las leyes

Detrás del reclamo hay dos investigaciones que siguen abiertas y familias que aseguran sentirse apartadas de decisiones que afectan directamente la búsqueda de justicia por sus hijos. Por eso, además de pedir celeridad, impulsan cambios legales para poder intervenir como querellantes y contar con mayor participación en las causas.

Gabriel Quinteros, padre de Martín, planteó su preocupación por la falta de novedades cuando se cumplió un mes del crimen. La familia busca conocer qué avances hubo y cuestiona las dificultades para acceder a información sobre el expediente.

El reclamo también apunta al tratamiento de las normas que regulan la participación de familiares de víctimas y a la necesidad de revisar aspectos del régimen penal juvenil.

Para los padres, el objetivo es que otras familias que atraviesen una situación similar no queden sin herramientas para seguir de cerca las investigaciones.

Javier Ríos, padre de Uriel, también pidió que se avance con los cambios legales y sostuvo que su familia enfrenta dificultades para participar de algunas instancias judiciales. Según explicó, presentó junto a su abogado un planteo para que se habilite una intervención más activa en el expediente.

En paralelo al reclamo legislativo, la investigación por el asesinato de Uriel continúa con el análisis de testimonios, videos y otras pruebas, entre ellas un cuchillo que buscan vincular con el ataque.

Su padre sostiene que las grabaciones permitirían identificar al presunto autor de la puñalada mortal y reclama que la causa deje de investigarse como homicidio en riña y pase a una calificación de homicidio simple. Esa modificación, sin embargo, depende de las decisiones que adopte la Justicia a partir de la evidencia incorporada al expediente.

La familia también espera que el análisis de las imágenes permita precisar el papel que tuvo cada uno de los jóvenes involucrados en el enfrentamiento. Mientras tanto, el hermano de Uriel, que también resultó herido, se encuentra fuera de peligro y recibe asistencia psicológica.

La concentración frente a la Legislatura reunió así dos reclamos que van más allá de las causas particulares: conocer qué pasó con sus hijos y conseguir que las familias de víctimas de hechos violentos puedan tener una participación más directa en la búsqueda de justicia.