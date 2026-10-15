La comunidad universitaria volvió a las calles para reclamar fondos y salarios

La protesta contó con la participación de los gremios universitarios Adicus y SiDUNSJ y se desarrolló en medio del reclamo por la aplicación de una ley aprobada por el Poder Legislativo y respaldada por decisiones judiciales, cuyo cumplimiento exige la comunidad universitaria.

La protesta contó con el respaldo de los gremios universitarios Adicus y SiDUNSJ, que acompañaron el reclamo por mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones y una recomposición salarial frente a la pérdida de poder adquisitivo.

El reclamo por los fondos y los salarios

Antes de la movilización, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, cuestionó la política presupuestaria del Gobierno nacional y sostuvo que la marcha buscaba visibilizar el impacto de los recortes sobre el sector universitario.

Berenguer también hizo referencia a una resolución judicial vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Según explicó, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 se acumuló un desfasaje inflacionario del 323% que, de acuerdo con su planteo, no fue compensado por los incrementos salariales otorgados al personal universitario.

Por su parte, Marcelo Lucero, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, insistió en que el Gobierno debe aplicar la normativa y garantizar los recursos correspondientes para las instituciones educativas. También sostuvo que el sector continuará con los reclamos hasta obtener una respuesta.

La movilización en San Juan se sumó a las protestas realizadas en distintos puntos del país durante la quinta Marcha Federal Universitaria. El planteo central fue el cumplimiento de la ley, la recomposición salarial y la garantía de fondos para que las universidades públicas puedan sostener su funcionamiento.