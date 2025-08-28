Liberaron al joven acusado por el crimen de Alday y así lo recibió su familia

Las cámaras de seguridad de la zona apuntaron al limpiavidrios Iván Armando Gamboa como principal sospechoso, lo que derivó en su inmediata detención. Sin embargo, con el avance de las pesquisas, la UFI Delitos Complejos encontró indicios que vincularían a otro hombre: Ángel Nahuel Flores, un sujeto con antecedentes penales por el crimen de su propio hijo.

De esta manera, Gamboa fue liberado y podría quedar definitivamente despegado de la causa. Su familia lo recibió entre lágrimas y manifestó su indignación por lo que consideraron un accionar apresurado de la justicia y una estigmatización en los medios.