Un giro inesperado dio la investigación por el crimen del jubilado Mario Alberto Alday (78), hallado sin vida en su vivienda de Villa Del Carril, en Capital. En un primer momento, se creyó que había muerto por un incendio, pero los bomberos descubrieron que presentaba golpes, estaba atado y había signos de estrangulamiento.
Liberaron al joven acusado por el crimen de Alday y así lo recibió su familia
Tras varios días detenido, Iván Gamboa recuperó la libertad en la causa por el homicidio del jubilado de la UNSJ. La familia lo recibió con emoción y denunció el accionar judicial y mediático.