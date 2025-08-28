"
Liberaron al joven acusado por el crimen de Alday y así lo recibió su familia

Tras varios días detenido, Iván Gamboa recuperó la libertad en la causa por el homicidio del jubilado de la UNSJ. La familia lo recibió con emoción y denunció el accionar judicial y mediático.

Un giro inesperado dio la investigación por el crimen del jubilado Mario Alberto Alday (78), hallado sin vida en su vivienda de Villa Del Carril, en Capital. En un primer momento, se creyó que había muerto por un incendio, pero los bomberos descubrieron que presentaba golpes, estaba atado y había signos de estrangulamiento.

Las cámaras de seguridad de la zona apuntaron al limpiavidrios Iván Armando Gamboa como principal sospechoso, lo que derivó en su inmediata detención. Sin embargo, con el avance de las pesquisas, la UFI Delitos Complejos encontró indicios que vincularían a otro hombre: Ángel Nahuel Flores, un sujeto con antecedentes penales por el crimen de su propio hijo.

De esta manera, Gamboa fue liberado y podría quedar definitivamente despegado de la causa. Su familia lo recibió entre lágrimas y manifestó su indignación por lo que consideraron un accionar apresurado de la justicia y una estigmatización en los medios.

“Ensuciaron su nombre y lo trataron como culpable sin pruebas sólidas. Nosotros sabíamos que era inocente desde el primer día”, expresó su entorno, que además reclamó mayor responsabilidad a las autoridades y al sistema judicial.

La investigación por el crimen de Alday continúa y ahora todas las miradas apuntan a Flores como el principal sospechoso.

