Ángel Nahuel Flores se convirtió en el nuevo y principal sospechoso en la investigación por el crimen de Mario Alberto Alday, el jubilado hallado asfixiado y quemado en su vivienda de Villa del Carril el pasado lunes 18 de agosto. El joven, con un prontuario marcado por hechos de violencia, fue detenido este lunes 25 de agosto tras quedar comprometido por imágenes de cámaras de seguridad que lo ubicarían en la escena del crimen.
De un homicidio brutal al caso Alday: el historial de Ángel Flores
El joven, conocido como “Pala Ancha” o “Burrito”, carga con un historial delictivo que incluye el brutal asesinato del pequeño Yutiel Castro en 2014, además de causas por robos y drogas.