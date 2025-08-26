De un homicidio brutal al caso Alday: el historial de Ángel Flores

Flores no es un desconocido para la Justicia sanjuanina. Su nombre quedó ligado al caso más brutal de la última década: la muerte de Yutiel Castro, un bebé de un año y siete meses, ocurrido en 2014. La investigación determinó que el pequeño fue víctima de los hermanos Flores, quienes lo golpearon hasta provocarle la muerte. Jonathan Flores, su hermano, recibió prisión perpetua en 2017, mientras que Ángel Nahuel fue condenado en 2018 a 10 años de prisión por ser menor de edad al momento del hecho.

El de la derecha es Nahuel Flores, autor material del asesinato del pequeño Yutiel.

Tras recuperar la libertad, lejos de reinsertarse, continuó acumulando antecedentes. En mayo de 2018 volvió a ser detenido por un robo en grado de tentativa y, al año siguiente, en 2019, fue procesado por un robo agravado con armas y por infracción a la Ley de Estupefacientes.