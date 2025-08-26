"
De un homicidio brutal al caso Alday: el historial de Ángel Flores

El joven, conocido como “Pala Ancha” o “Burrito”, carga con un historial delictivo que incluye el brutal asesinato del pequeño Yutiel Castro en 2014, además de causas por robos y drogas.

Ángel Nahuel Flores se convirtió en el nuevo y principal sospechoso en la investigación por el crimen de Mario Alberto Alday, el jubilado hallado asfixiado y quemado en su vivienda de Villa del Carril el pasado lunes 18 de agosto. El joven, con un prontuario marcado por hechos de violencia, fue detenido este lunes 25 de agosto tras quedar comprometido por imágenes de cámaras de seguridad que lo ubicarían en la escena del crimen.

Flores no es un desconocido para la Justicia sanjuanina. Su nombre quedó ligado al caso más brutal de la última década: la muerte de Yutiel Castro, un bebé de un año y siete meses, ocurrido en 2014. La investigación determinó que el pequeño fue víctima de los hermanos Flores, quienes lo golpearon hasta provocarle la muerte. Jonathan Flores, su hermano, recibió prisión perpetua en 2017, mientras que Ángel Nahuel fue condenado en 2018 a 10 años de prisión por ser menor de edad al momento del hecho.

El de la derecha es Nahuel Flores, autor material del asesinato del pequeño Yutiel.

Tras recuperar la libertad, lejos de reinsertarse, continuó acumulando antecedentes. En mayo de 2018 volvió a ser detenido por un robo en grado de tentativa y, al año siguiente, en 2019, fue procesado por un robo agravado con armas y por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Conocido en el ambiente delictivo como “Pala Ancha” o “Burrito”, Flores fue nuevamente noticia esta semana al quedar bajo la lupa en el caso Alday. La Fiscalía investiga si tuvo participación directa en la violenta muerte del jubilado, en un episodio que también podría cambiar la situación procesal de Iván Gamboa, el primer detenido en la causa.

El historial criminal de Flores vuelve a ubicarse en el centro de la escena, ahora vinculado a un hecho que conmociona a los de nuevo a los vecinos de Villa del Carril y que reabre el debate sobre la reincidencia y la peligrosidad de jóvenes con un pasado marcado por la violencia extrema.

