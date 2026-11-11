Murió Carlos Babington: el adiós a un emblema y protagonista de una época inolvidable

El talentoso zurdo también tuvo su paso por la Selección argentina. Disputó el Mundial de Alemania 1974, donde convirtió un gol en cinco presentaciones. Sin embargo, su aporte no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto nacional en la segunda fase.

Una carrera como entrenador marcada por Huracán

Babington inició su recorrido como entrenador en 1986, al frente de Platense, y tuvo cuatro ciclos en Huracán, una muestra del vínculo que lo unió con la institución de Parque Patricios. Como técnico, consiguió devolver al Globo a Primera División en dos oportunidades: ganó los torneos de Segunda División de las temporadas 1989/90 y 1999/00. También logró el ascenso con Banfield en la campaña 1992/93. En su trayectoria dirigió, además, a Racing en 1993, River en 1995, León de México entre 2001 y 2002 y Chacarita en 2003.

A pesar del recuerdo que dejó como futbolista y entrenador, su legado quedó atravesado por su gestión como presidente de Huracán, cargo que ocupó entre 2006 y 2011. Tras dejar la institución, afrontó una causa judicial por administración fraudulenta junto a su hijo, quien se desempeñaba como secretario general del club. Primero fue sobreseído, pero luego ese fallo fue revocado. El proceso no llegó a una resolución definitiva y, en medio del conflicto, su relación con los hinchas se deterioró hasta el punto de que no volvió a la cancha.

Una relación con Huracán que terminó marcada por el conflicto

“Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán", expresó en 2024 durante una entrevista con TN.

Su partida deja un vacío en Huracán y en el fútbol argentino. Se va una figura que brilló con la camiseta del Globo, condujo al equipo desde el banco y también tuvo la oportunidad de representar a la Selección argentina.