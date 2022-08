Canal 8 llegó hasta el local y la empleada que atendió a la mujer contó que sólo tenía $50 y compró una medialuna. “Cuando me di vuelta para envolver la medialuna nos robó el frasco en menos de un segundo”, dijo la empleada al borde las lágrimas.

En sus redes sociales, los dueños del local subieron el video con un fuerte mensaje: “Señora no robe la propina de las chicas del café son laburantes se levantan todos los días temprano a trabajar cosa que usted no debe saber lo que es. Que enseñanza le está dando a sus hijos que la acompañaron una vergüenza que se haga viral para que no tenga ganas de hacerlo más”.