Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, incluso la mujer mira hacia donde estaba el dispositivo.

En sus redes sociales, los dueños del local subieron el video con un fuerte mensaje:

“Señora no robe la propina de las chicas del café son laburantes se levantan todos los días temprano a trabajar cosa que usted no debe saber lo que es. Que enseñanza le está dando a sus hijos que la acompañaron una vergüenza que se haga viral para que no tenga ganas de hacerlo más”.