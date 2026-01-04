Venezolano en San Juan: "Estoy feliz, pero esto todavía no termina"

Luego de 27 años del régimen dictatorial chavista en Venezuela, sumido en una crisis institucional, económica y migratoria sin precedentes, cayó Nicolás Maduro, el líder que sucedió en 2013 al presidente Hugo Chávez tras su muerte. A través de un ataque de Estados Unidos contra objetivos estratégicos en el país bolivariano, las Fuerzas dirigidas por el presidente Donald Trump lograron capturar al líder chavista y trasladarlo a Nueva York, donde enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con armas automáticas. Lo que sucedió el sábado con la detención de Maduro fue celebrado por miles de venezolanos en diferentes partes del mundo, que debieron migrar de su Patria ya sea para huir del régimen o en busca de un futuro promisorio para sus familias.
“Felicidad es la sensación general, pero esto todavía no termina”, dijo Renzo Bazzotti, coordinador de la Comunidad de Venezolanos en San Juan, en diálogo con sanjuan8.com. El venezolano llegó a San Juan hace 10 años, huyendo del régimen chavista tras ser víctima de secuestro y determinar que no era seguro para él seguir viviendo allá.
“Sabemos que esto apenas empieza, pero sinceramente que se hayan llevado a “Narcolas Masburro” del poder, es algo que nos contenta a la gran mayoría de los venezolanos. Sobre todo a los ms de 10 millones que estamos afuera”, destacó.
“En lo personal, me siento muy contento de estar acá, en un lugar tan tranquilo que me ha dado paz, sin embargo, nunca olvidamos ni dejamos de recordar el Paraíso, el edén que es Venezuela. Todavía hay que sacar a la cúpula del narco régimen que quedó gobernando, pero este golpe fue devastador. Creería que no podrán recomponerse tan fácilmente de este duro golpe que le dieron. Como dijo Trump y sus asesores: Hay que hacer una transición lo más ordenada y pacífica posible”, remarcó.
En este contexto, evaluó que “la intervención de EEUU fue una operación “quirúrgica”, no hubo ni una sola baja civil, ni murió ningún militar estadounidense. No existió resistencia alguna, al punto que creería que fue una entrega planificada. Es decir, que traicionaron a Maduro, creería que de Delcy Rodríguez y los suyos".
Respecto a cómo continuará la situación en Venezuela, destacó: “Ya le pusieron un collar a Delcy Rodríguez. Si no se alinea con lo que requiere y pide el mundo libre, pues seguro le tocará un futuro similar o peor que el de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Sabemos que la transición es lenta, pero ya se dio el primer paso. No es fácil desmontar un régimen asesino y terrorista que tiene 27 años en el poder. Repito: 27 años de corrupción, terrorismo estatal, torturas, asesinatos, expropiaciones ilegales, etc.”
Para finalizar, dijo: “Quiero una Venezuela libre de nuevo plenamente. Con la alegría que siempre ha caracterizado al venezolano. Poder compartir todos en familia en la playa, en la cena navideña, quiero ver crecer nuevamente una nación grande y poderosa como la soñó Simón Bolívar y Antonio José de Sucre y no un país lacayo de los cubanos, rusos, chinos e iraníes como la tienen estos esbirros del régimen de Chávez y “Masburro”.
La comunidad venezolana se manifestó en las calles del centro sanjuanino y celebró la caída de Maduro, como un primer paso a la tan anhelada democracia y continuará pidiendo por sus derechos, desde cada uno de los rincones del mundo donde haya un venezolano soñando con volver a su país.