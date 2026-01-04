Venezolano en San Juan: "Estoy feliz, pero esto todavía no termina"

venezuela renzo bazzoti san juan milei (2) Javier Milei con Renzo Bazzotti, en su visita a San Juan.

“En lo personal, me siento muy contento de estar acá, en un lugar tan tranquilo que me ha dado paz, sin embargo, nunca olvidamos ni dejamos de recordar el Paraíso, el edén que es Venezuela. Todavía hay que sacar a la cúpula del narco régimen que quedó gobernando, pero este golpe fue devastador. Creería que no podrán recomponerse tan fácilmente de este duro golpe que le dieron. Como dijo Trump y sus asesores: Hay que hacer una transición lo más ordenada y pacífica posible”, remarcó.

En este contexto, evaluó que “la intervención de EEUU fue una operación “quirúrgica”, no hubo ni una sola baja civil, ni murió ningún militar estadounidense. No existió resistencia alguna, al punto que creería que fue una entrega planificada. Es decir, que traicionaron a Maduro, creería que de Delcy Rodríguez y los suyos".

Respecto a cómo continuará la situación en Venezuela, destacó: “Ya le pusieron un collar a Delcy Rodríguez. Si no se alinea con lo que requiere y pide el mundo libre, pues seguro le tocará un futuro similar o peor que el de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Sabemos que la transición es lenta, pero ya se dio el primer paso. No es fácil desmontar un régimen asesino y terrorista que tiene 27 años en el poder. Repito: 27 años de corrupción, terrorismo estatal, torturas, asesinatos, expropiaciones ilegales, etc.”

Para finalizar, dijo: “Quiero una Venezuela libre de nuevo plenamente. Con la alegría que siempre ha caracterizado al venezolano. Poder compartir todos en familia en la playa, en la cena navideña, quiero ver crecer nuevamente una nación grande y poderosa como la soñó Simón Bolívar y Antonio José de Sucre y no un país lacayo de los cubanos, rusos, chinos e iraníes como la tienen estos esbirros del régimen de Chávez y “Masburro”.

La comunidad venezolana se manifestó en las calles del centro sanjuanino y celebró la caída de Maduro, como un primer paso a la tan anhelada democracia y continuará pidiendo por sus derechos, desde cada uno de los rincones del mundo donde haya un venezolano soñando con volver a su país.