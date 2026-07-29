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Asaltaron y abusaron a una mujer y a su hija: recibieron 18 y 10 años de cárcel

Agustín Vila y Thiago Narváez fueron condenados por atacar a una mujer y a su hija de 13 años. Uno de los imputados intentó dar marcha atrás con el acuerdo en plena audiencia, pero el tribunal ratificó el fallo.

En una reciente audiencia judicial, la Justicia de San Juan dictó sentencia condenatoria contra Agustín Emanuel Vila y Thiago Yair Narváez Córdoba, hallados responsables de asaltar y abusar sexualmente de una mujer y de su hija de 13 años en el interior de su domicilio, ubicado en el distrito de Concepción.

El fallo fue dictado mediante la modalidad de juicio abreviado, mecanismo en el cual ambos imputados habían aceptado previamente su culpabilidad y acordado la pena con la fiscalía. Sin embargo, el procedimiento tuvo un momento de tensión cuando el presidente del tribunal, Dr. Pablo León, se disponía a leer la homologación y sentencia: uno de los acusados pidió la palabra para manifestar que quería dar marcha atrás con el acuerdo e ir a juicio oral, pero el pedido fue rechazado por extemporáneo.

De acuerdo a la resolución, Agustín Emanuel Vila recibió la pena más elevada debido a sus antecedentes computables. Fue condenado a 15 años de prisión por el delito de robo triplemente agravado —por el uso de arma blanca, por ser cometido en poblado y en banda, y por escalamiento— en concurso con abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de tres personas y el uso de arma blanca.

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A su vez, el tribunal dispuso revocar la condicionalidad de una pena previa de 3 años de prisión que pesaba sobre Vila desde abril de 2026. Al unificarse ambas sanciones, el condenado deberá cumplir una pena total de 18 años de cárcel efectiva. Por su parte, Thiago Yair Narváez Córdoba recibió la pena de 10 años de prisión por su participación en los hechos.

Desde Fiscalía destacaron que, por el tipo de delitos por los cuales fueron juzgados, los condenados no accederán a beneficios intermedios durante el cumplimiento de la pena.

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