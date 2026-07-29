En una reciente audiencia judicial, la Justicia de San Juan dictó sentencia condenatoria contra Agustín Emanuel Vila y Thiago Yair Narváez Córdoba, hallados responsables de asaltar y abusar sexualmente de una mujer y de su hija de 13 años en el interior de su domicilio, ubicado en el distrito de Concepción.
Asaltaron y abusaron a una mujer y a su hija: recibieron 18 y 10 años de cárcel
Agustín Vila y Thiago Narváez fueron condenados por atacar a una mujer y a su hija de 13 años. Uno de los imputados intentó dar marcha atrás con el acuerdo en plena audiencia, pero el tribunal ratificó el fallo.