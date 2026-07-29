Asaltaron y abusaron a una mujer y a su hija: recibieron 18 y 10 años de cárcel

El fallo fue dictado mediante la modalidad de juicio abreviado, mecanismo en el cual ambos imputados habían aceptado previamente su culpabilidad y acordado la pena con la fiscalía. Sin embargo, el procedimiento tuvo un momento de tensión cuando el presidente del tribunal, Dr. Pablo León, se disponía a leer la homologación y sentencia: uno de los acusados pidió la palabra para manifestar que quería dar marcha atrás con el acuerdo e ir a juicio oral, pero el pedido fue rechazado por extemporáneo.

De acuerdo a la resolución, Agustín Emanuel Vila recibió la pena más elevada debido a sus antecedentes computables. Fue condenado a 15 años de prisión por el delito de robo triplemente agravado —por el uso de arma blanca, por ser cometido en poblado y en banda, y por escalamiento— en concurso con abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de tres personas y el uso de arma blanca.