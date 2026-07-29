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Avanza la repavimentación de avenida Benavídez con fondos provinciales

Los trabajos ya alcanzaron cerca de 900 metros desde calle Salta hacia el oeste. La obra busca renovar 3,3 kilómetros de un corredor clave que conecta Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía.

El Gobierno de San Juan continúa con la ejecución de la repavimentación de la avenida Benavídez, una obra estratégica orientada a optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en el Gran San Juan. La intervención, llevada a cabo por la Dirección Provincial de Vialidad y financiada íntegramente con recursos provinciales, inició en la intersección con calle Salta, en Chimbas, y ya registra un avance de cerca de 900 metros de nueva calzada, acercándose actualmente a calle Maradona.

Los trabajos corresponden a la Etapa 21 del programa de conservación vial. En esta primera fase, la obra contempla la repavimentación de un tramo total de 3,3 kilómetros, comprendido entre calle Salta y calle Bonduel. Para garantizar la durabilidad y calidad del nuevo pavimento, las cuadrillas realizaron previamente tareas de bacheo sobre la calzada para consolidar la base estructural.

La metodología implementada se basa en frentes de trabajo dinámicos —esquema similar al aplicado recientemente en avenida Libertador, en Santa Lucía—, lo que permite sostener el ritmo de las obras reduciendo al mínimo las interrupciones en el tránsito vehicular.

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Esta obra de infraestructura resulta clave para la conectividad interdepartamental, ya que la avenida Benavídez constituye un eje de alto flujo que vincula a Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía, impactando de manera directa en la seguridad vial de miles de conductores y vecinos de la zona.

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