El Gobierno de San Juan continúa con la ejecución de la repavimentación de la avenida Benavídez, una obra estratégica orientada a optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en el Gran San Juan. La intervención, llevada a cabo por la Dirección Provincial de Vialidad y financiada íntegramente con recursos provinciales, inició en la intersección con calle Salta, en Chimbas, y ya registra un avance de cerca de 900 metros de nueva calzada, acercándose actualmente a calle Maradona.
Avanza la repavimentación de avenida Benavídez con fondos provinciales
Los trabajos ya alcanzaron cerca de 900 metros desde calle Salta hacia el oeste. La obra busca renovar 3,3 kilómetros de un corredor clave que conecta Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía.