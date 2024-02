Valle Fértil: Cómo se originó la persecución y muerte del camionero

Leé: Lirola: "No fue gatillo fácil y no hubo tiroteo, es un hecho grave"

Allí estaba el camión Mercedes Benz y necesitaban despejar esa zona. Los efectivos le pidieron a Federico Gastón Orihuela (37) que moviera el vehículo de gran porte y, éste se negó a hacerlo, según informó el jefe. Les pidieron los papeles del camión y al tener dudas sobre los mismos, le indicaron que el vehículo debía ser trasladado hasta la Comisaría 12° para verificar la documentación.

Leé: Camionero asesinado: solo un policía disparó y el fallecido no tenía armas

Con un patrullero escoltando el vehículo de gran porte, manifestó que en reiteradas ocasiones detuvo el camión, alegando fallas. En un momento, emprendió la huida, los efectivos pidieron refuerzos e iniciaron la persecución. Recorrieron toda la parte céntrica de Valle Fértil hasta llegar a la RP 510, totalizando unos 20 kilómetros de persecución aproximadamente.

Leé: Camionero acribillado: impactantes imágenes de lo que pasó

Durante la persecución, el camión hacía movimientos para evitar que lo pasaran las motos del GAM o los patrulleros que iban detrás. Las motos buscaban adelantarse porque había mucha circulación en la zona y querían abrir el paso, en ese momento no sabían si no tenía frenos o evadía el operativo. “Circulaba a gran velocidad y en el medio de la calle, no dejaba que el personal lo pasara”, finalizó.

Lo que sigue de la reconstrucción, fue lo que informó el Ministerio Público Fiscal.

Según informó el MPF, en inmediaciones de RP 510, a 20 kilómetros al Sur de San Agustín, el uniformado Rodríguez realizó un disparo de advertencia con un arma larga AT y luego abrió fuego contra el camión en su parte trasera con el arma reglamentaria, vaciando su cargador. Luego usó el arma del chofer y le ordenó que pasara al camión y realizó varios disparos en el lateral y el frente del vehículo de gran porte. En total, contaron al menos 16 disparos en el camión, de los cuales 9 impactaron en la zona de la cabina.

“La víctima recibió al menos 5 disparos en su torso y piernas, perdió el dominio del vehículo de mayor porte y cayó a un costado de la banquina, impactando luego el camión contra un vehículo marca VW Gol blanco, con cuatro pasajeros que no sufrieron lesiones, terminando el camión en la banquina opuesta”, detalló el comunicado. Finalmente, el chofer murió en el lugar, pasadas las 23 del viernes.

camionero acribillado policía valle fértil (17).jpeg

camionero acribillado policía valle fértil (9).jpeg

camionero acribillado policía valle fértil (14).jpeg