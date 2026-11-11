El Ministerio de Salud de San Juan montará este fin de semana una masiva campaña de vacunación en los 19 departamentos de la provincia. A través de puestos itinerantes ubicados estratégicamente en plazas, uniones vecinales, supermercados y centros de jubilados, los equipos sanitarios buscarán facilitar el acceso a la inmunización y completar los esquemas pendientes de niños y adultos.
Vacunarán sábado y domingo en plazas, centros vecinales y supermercados
El Ministerio de Salud desplegará el operativo territorial "Más prevención en comunidad" durante el 14 y 15 de noviembre para completar las dosis del Calendario Nacional.