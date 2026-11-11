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Vacunarán sábado y domingo en plazas, centros vecinales y supermercados

El Ministerio de Salud desplegará el operativo territorial "Más prevención en comunidad" durante el 14 y 15 de noviembre para completar las dosis del Calendario Nacional.

El Ministerio de Salud de San Juan montará este fin de semana una masiva campaña de vacunación en los 19 departamentos de la provincia. A través de puestos itinerantes ubicados estratégicamente en plazas, uniones vecinales, supermercados y centros de jubilados, los equipos sanitarios buscarán facilitar el acceso a la inmunización y completar los esquemas pendientes de niños y adultos.

Desde la cartera sanitaria recordaron a todos los vecinos que asistan al punto más cercano con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carnet de vacunación impreso para hacer el control correspondiente de las dosis faltantes.

Los principales puntos de atención del fin de semana

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  • Sábado 14 de noviembre:

    • Capital: Unión Vecinal B° Comandante Cabot (10 a 14 hs).

    • Rawson: Plaza de Villa Krause (9 a 12 hs) y Centro de Jubilados San Martín 401 (14 a 18 hs).

    • Chimbas: B° René Favaloro y Posta del B° San Ramón (9 a 12 hs).

    • Rivadavia: Parque de Rivadavia (17 a 21 hs).

    • Santa Lucía: Merendero Corazones Felices (10 a 14 hs).

    • Pocito: Autoservicio Los Gemelos (17 a 21 hs).

    • 9 de Julio: Centros de Jubilados de Villa Cabecera y Las Chacritas (9 a 13 hs).

    • Plazas departamentales: Jáchal (10 a 13 hs) e Iglesia (10 a 15 hs).

  • Domingo 15 de noviembre:

    • Albardón: Parque Latinoamericano (18 a 20:30 hs).

    • Pocito: Plaza La Libertad en Villa Aberastain (17 a 21 hs) y Unión Vecinal Lote Hogar N° 12 (14 a 18 hs).

    • Ullum: Paseo Pura Vida (17 a 20 hs).

    • Rawson: Chango Más de Villa Krause (9 a 12 hs).

    • Sarmiento: Supermercado Átomo de Media Agua (9 a 13 hs).

    • Calingasta: B° Alto Verde (16 a 20 hs).

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