San Juan tendrá este sábado una jornada fresca, con viento y condiciones inestables durante las primeras horas. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una mínima de 9°C y una máxima de 23°C, con lluvias aisladas durante la madrugada y probabilidad de chaparrones por la mañana.
Sábado fresco, con lluvias aisladas y ráfagas de hasta 59 km/h
La jornada comenzará con viento sur, lluvias aisladas y probabilidad de chaparrones durante la mañana. Hacia la tarde mejorarán las condiciones y el domingo llegará con cielo despejado y una máxima de 27°C.