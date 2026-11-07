Sábado fresco, con lluvias aisladas y ráfagas de hasta 59 km/h

Cómo estará el tiempo durante la tarde y la noche

El panorama comenzará a mejorar hacia la tarde. El SMN anticipa cielo ligeramente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y una temperatura máxima de 23°C. El viento continuará desde el sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 17°C. El viento cambiará al sector este y será más leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El domingo 8 de noviembre se espera una mejora más marcada, con cielo despejado y una máxima de 27°C. La mínima será de 14°C y no se prevén precipitaciones.

El pronóstico extendido anticipa temperaturas en ascenso durante los días siguientes. Para el lunes se espera una máxima de 30°C, mientras que el martes llegará a 29°C. El miércoles será el día más caluroso del período, con una máxima prevista de 32°C, y el jueves podría alcanzar los 37°C.