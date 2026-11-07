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Sábado fresco, con lluvias aisladas y ráfagas de hasta 59 km/h

La jornada comenzará con viento sur, lluvias aisladas y probabilidad de chaparrones durante la mañana. Hacia la tarde mejorarán las condiciones y el domingo llegará con cielo despejado y una máxima de 27°C.

San Juan tendrá este sábado una jornada fresca, con viento y condiciones inestables durante las primeras horas. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una mínima de 9°C y una máxima de 23°C, con lluvias aisladas durante la madrugada y probabilidad de chaparrones por la mañana.

Después de un viernes ventoso, el comienzo del sábado estará marcado por el ingreso de aire del sector sur. Durante la madrugada, la temperatura rondará los 9°C, con viento de entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

La probabilidad de precipitaciones para ese período se ubica entre el 10% y el 40%. Por la mañana continuará la posibilidad de chaparrones, aunque el viento perderá intensidad y se mantendrá entre los 13 y 22 km/h. La temperatura prevista será de aproximadamente 11°C.

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Cómo estará el tiempo durante la tarde y la noche

El panorama comenzará a mejorar hacia la tarde. El SMN anticipa cielo ligeramente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y una temperatura máxima de 23°C. El viento continuará desde el sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 17°C. El viento cambiará al sector este y será más leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El domingo 8 de noviembre se espera una mejora más marcada, con cielo despejado y una máxima de 27°C. La mínima será de 14°C y no se prevén precipitaciones.

El pronóstico extendido anticipa temperaturas en ascenso durante los días siguientes. Para el lunes se espera una máxima de 30°C, mientras que el martes llegará a 29°C. El miércoles será el día más caluroso del período, con una máxima prevista de 32°C, y el jueves podría alcanzar los 37°C.

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