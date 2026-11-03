El título de la tabla anual se definirá en la tarde del sábado

La apertura del telón se adelantará al jueves a partir de las 15hs, cuando River visite en Mar del Plata al ya descendido Aldosivi con la premisa de sellar su ubicación en la etapa eliminatoria. El “Millonario” se ubica en la cuarta posición de la Zona B, ubicación que le otorgaría ventaja deportiva para definir en condición de local el cruce de octavos de final.

La jornada del viernes presentará una agenda cargada de resoluciones. En el primer turno (15.00), Barracas Central -que comparte puntuación con el equipo de Leo Ponzio, pero cuenta con diferencia de gol- intentará meterse en zona de Copa Sudamericana frente a un Racing, que llega sin chances matemáticas de pelear en ningún frente.

Posteriormente, desde las 19, tres cotejos en simultáneo definirán el Grupo A: Independiente recibirá a Deportivo Riestra buscando mantenerse a tiro de los puestos internacionales y en la búsqueda de asegurar su lugar en la próxima instancia, San Lorenzo jugará en el Pedro Bidegain ante un necesitado Platense, y Unión de Santa Fe se medirá frente a Vélez Sarsfield, que aspira a consolidarse en los primeros puestos y amarrar su boleto a la Copa Libertadores.

El sábado albergará el núcleo de la disputa por la tabla anual desde las 17.30 en simultáneo. Boca Juniors, líder del acumulado y segundo en su grupo, jugará en La Bombonera ante Defensa y Justicia; Argentinos Juniors, escolta general por menor diferencia goleadora, aguardará por Huracán en La Paternal; mientras que Rosario Central, a solo un punto de la primera posición, recibirá en el Gigante de Arroyito a Estudiantes de Río Cuarto.

Torneo Clausura 2026 - Fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15.00: Aldosivi vs. River Plate

19.15: Gimnasia vs. Belgrano

Viernes 6 de noviembre

15.00: Barracas Central vs. Racing Club

19.00: San Lorenzo vs. Platense

19.00: Independiente vs. Riestra

19.00: Unión vs. Vélez

22.00: Tigre vs. Sarmiento de Junín

22.00: Banfield vs. Atl. Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15.00: Gimnasia (Mza) vs. Independiente Riv.

15.00: Talleres vs. Estudiantes LP

17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

17.30: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

Domingo 8 de noviembre