Vacunación antigripal: el 80% de la población de riesgo no asistió a vacunarse

De 100 mil sanjuaninos con comorbilidades, sólo fueron a vacunarse 20 mil. Se trata de personas del rango etario de 2 a 64 años que no ha asistido a los diferentes centros de salud para recibir la vacunación.

Leé también: En San Juan, por el frío aumentaron los casos de bronquiolitis en las infancias

“Son poblaciones objetivas amplias, pero la asistencia no es la esperada y no sabemos cuál es la razón de la no vacunación ya que antigripal es trivalente y las cepas van cambiando y esta es la cepa de 2021”, dijo Muñoz a este diario.

De todos modos, destacó que el rango etario de personas que sí está asistiendo es el rango que comprende los mayores de 65 años.

Otro detalle que dijo es que este año no se está exigiendo el certificado de personas de riesgo y solo debe ir con el carnet de vacunas.