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Usted Señalemelo vuelve a San Juan después de nueve años

El regreso del trío cuyano a la provincia se da en el marco del “Términos & Condiciones Tour”, una gira que lleva a la banda por distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza y Neuquén.

Después de nueve años de espera, Usted Señalemelo regresa a San Juan para reencontrarse con su público y presentar en vivo su cuarto álbum de estudio, “Términos & Condiciones”. La cita será este miércoles 19 de agosto de 2026, desde las 21, en Hugo Espectáculos, con apertura de puertas prevista para las 20.

El regreso del trío cuyano a la provincia se da en el marco del “Términos & Condiciones Tour”, una gira que lleva a la banda por distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza y Neuquén.

Integrado por Juan Saieg, Gabriel “Cocó” Orozco y Lucca Beguerie Petrich, el grupo se consolidó en los últimos años como una de las propuestas más destacadas de la escena alternativa en español, con una creciente proyección internacional.

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En esta nueva etapa, Usted Señalemelo propone una experiencia en vivo más cercana e inmersiva, con una puesta escénica que busca ampliar el universo conceptual de su último trabajo.

Una nueva etapa sonora

“Términos & Condiciones” profundiza la transformación artística de la banda hacia una estética más electrónica y conceptual, con influencias del synth pop y nuevas capas de producción.

El álbum fue producido junto a Rafa Arcaute y LAMADRID y aborda temáticas relacionadas con los vínculos, el deseo y las tensiones de la vida contemporánea. A partir de estos elementos, el grupo continúa explorando nuevos caminos sin abandonar la identidad que lo convirtió en una referencia dentro de la música alternativa.

En los shows de esta gira, ese concepto también se refleja en una propuesta visual y escénica integral, con una estética depurada que acompaña las canciones y genera una experiencia diferente para el público.

Últimas entradas disponibles

Para el recital en San Juan todavía quedan entradas correspondientes a la Preventa 2, a $50.000. Las etapas Early Birds, de $40.000, y Preventa 1, de $45.000, ya se encuentran agotadas.

El espectáculo será apto para mayores de 18 años y tendrá lugar en Hugo Espectáculos, donde el público sanjuanino podrá volver a disfrutar en vivo de una de las bandas surgidas de la escena cuyana que logró trascender las fronteras de la región.

Tras casi una década de espera, Usted Señalemelo vuelve a San Juan para presentar una nueva etapa de su historia musical y reencontrarse con su público local.

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