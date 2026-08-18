Usted Señalemelo vuelve a San Juan después de nueve años

En esta nueva etapa, Usted Señalemelo propone una experiencia en vivo más cercana e inmersiva, con una puesta escénica que busca ampliar el universo conceptual de su último trabajo.

Una nueva etapa sonora

“Términos & Condiciones” profundiza la transformación artística de la banda hacia una estética más electrónica y conceptual, con influencias del synth pop y nuevas capas de producción.

El álbum fue producido junto a Rafa Arcaute y LAMADRID y aborda temáticas relacionadas con los vínculos, el deseo y las tensiones de la vida contemporánea. A partir de estos elementos, el grupo continúa explorando nuevos caminos sin abandonar la identidad que lo convirtió en una referencia dentro de la música alternativa.

En los shows de esta gira, ese concepto también se refleja en una propuesta visual y escénica integral, con una estética depurada que acompaña las canciones y genera una experiencia diferente para el público.

Últimas entradas disponibles

Para el recital en San Juan todavía quedan entradas correspondientes a la Preventa 2, a $50.000. Las etapas Early Birds, de $40.000, y Preventa 1, de $45.000, ya se encuentran agotadas.

El espectáculo será apto para mayores de 18 años y tendrá lugar en Hugo Espectáculos, donde el público sanjuanino podrá volver a disfrutar en vivo de una de las bandas surgidas de la escena cuyana que logró trascender las fronteras de la región.

Tras casi una década de espera, Usted Señalemelo vuelve a San Juan para presentar una nueva etapa de su historia musical y reencontrarse con su público local.