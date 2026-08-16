Pronóstico en San Juan: domingo fresco, nublado y con máxima de 15°C

Para el resto del día, se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con un paulatino ascenso de la temperatura que alcanzará una máxima de 15°C en horas de la tarde, mientras que la mínima rondará los 7°C. La salida del sol se registró a las 08:08 y el atardecer está previsto para las 19:09.