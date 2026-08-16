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Pronóstico en San Juan: domingo fresco, nublado y con máxima de 15°C

La jornada dominical comenzó con temperaturas bajas, alta humedad y cielo parcialmente cubierto en el Gran San Juan. La temperatura ascenderá hasta los 15°C durante la tarde.

El domingo 16 de agosto arrancó con marcas térmicas invernales en la provincia. De acuerdo con los datos oficiales, a las 8 de la mañana el termómetro marcó 5.8°C, acompañados por un nivel de humedad del 80% y visibilidad óptima de 15 kilómetros. La jornada cuenta además con viento suave del sector sudeste a 4 km/h y una presión atmosférica de 945.4 hPa.

Para el resto del día, se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con un paulatino ascenso de la temperatura que alcanzará una máxima de 15°C en horas de la tarde, mientras que la mínima rondará los 7°C. La salida del sol se registró a las 08:08 y el atardecer está previsto para las 19:09.

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