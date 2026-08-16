El domingo 16 de agosto arrancó con marcas térmicas invernales en la provincia. De acuerdo con los datos oficiales, a las 8 de la mañana el termómetro marcó 5.8°C, acompañados por un nivel de humedad del 80% y visibilidad óptima de 15 kilómetros. La jornada cuenta además con viento suave del sector sudeste a 4 km/h y una presión atmosférica de 945.4 hPa.
San Juan 8 > San Juan > domingo
Pronóstico en San Juan: domingo fresco, nublado y con máxima de 15°C
La jornada dominical comenzó con temperaturas bajas, alta humedad y cielo parcialmente cubierto en el Gran San Juan. La temperatura ascenderá hasta los 15°C durante la tarde.