De los 180 chicos en residencias, 90 esperan ser adoptados por una familia

Llegar a la instancia de adopción no es un paso automático ni inmediato tras el retiro de un niño de su hogar. La ley exige que la residencia sea la última alternativa, después de agotar las posibilidades de contención en la red familiar extensa, como abuelos, tíos o referentes afectivos. “Antes de un ingreso a residencia, el equipo intenta agotar el seno familiar”, explicó Verónica Orozco, secretaria Técnica Social de la repartición. Además, hay un factor determinante: la preparación del propio chico. “No podemos ponerle la condición de adoptabilidad si el niño no está preparado todavía”, remarcó la funcionaria sobre el proceso psicológico que exige aceptar una nueva vida.

Las razones que impulsan la intervención estatal están atravesadas por graves vulneraciones de derechos: desde violencia y presuntos abusos, hasta negligencia en vacunación y escolarización. Pero en el último tiempo se consolidó una realidad crítica: el ingreso de recién nacidos desde los hospitales. Raquel Trincado, directora de Niñez, confirmó la complejidad de estos casos: “Son todos por cocaína en sangre, los ingresos que tenemos de bebés”. Son situaciones donde las madres consumieron durante el embarazo y los equipos deben aguardar la estabilización médica de la criatura mientras evalúan si existe algún familiar apto para asumir la crianza.