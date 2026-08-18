Para la gran mayoría de los niños, la infancia transcurre entre el calor del hogar, la escuela y el juego en familia. Sin embargo, para 180 chicos sanjuaninos la cotidianeidad se construye dentro de las 19 residencias estatales dependientes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Aunque la cifra impacta, el dato más revelador que surge del área es que solo 90 de ellos —exactamente la mitad— están hoy en situación legal de adoptabilidad.
De los 180 chicos en residencias, 90 esperan ser adoptados por una familia
Unos 180 niños viven bajo el resguardo de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Aunque la mitad de ellos ya está legalmente habilitado para ser adoptado, el proceso exige el agotamiento de redes biológicas y la preparación emocional.