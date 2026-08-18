Violenta pelea entre las dos esposas de Hossam Hassan terminó con el DT internado

El director técnico quedó atrapado en medio del tenso episodio y, tras la intervención de los agentes de seguridad del lugar, sufrió un desvanecimiento provocado por el elevado nivel de estrés y los nervios del momento. Ante la gravedad del cuadro, debió ser asistido e ingresado de urgencia a un centro de salud.

Efectivos policiales se hicieron presentes en el establecimiento para tomar control de la situación. Si bien en un primer momento se radicaron denuncias formales por los disturbios y las agresiones, las personas involucradas optaron posteriormente por retirarlas, dando por cerrado el trámite judicial.