Un verdadero escándalo sacudió las instalaciones de un exclusivo establecimiento hotelero cuando las dos esposas del entrenador Hossam Hassan, Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam, protagonizaron un violento enfrentamiento en público. Lo que comenzó como un cruce de palabras en la zona del bar escaló en pocos minutos a agresiones físicas, insultos y voladura de objetos.
Violenta pelea entre las dos esposas de Hossam Hassan terminó con el DT internado
Un violento enfrentamiento a golpes e insultos entre Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam en el bar de un lujoso alojamiento terminó de la peor manera.