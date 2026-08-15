El cobre desplaza al litio y San Juan queda en el centro de la nueva minería argentina

El cobre pone a San Juan en el centro

Dentro de la minería, el dato que marca el cambio de tendencia es el avance del cobre. El metal desplazó al litio como principal protagonista de los proyectos mineros contemplados en el RIGI, con u$s13.300 millones en inversiones, más del doble de los u$s5.787 millones asociados al litio.

En este escenario, San Juan ocupa una posición central, ya que concentra dos de los principales proyectos cupríferos de la nueva cartera nacional: Vicuña y Los Azules.

Vicuña, desarrollado en territorio sanjuanino, contempla una inversión de u$s9.737 millones para la extracción y exportación de cobre, oro y plata. El proyecto incluye una planta concentradora, instalaciones de lixiviación y obras de infraestructura eléctrica, hídrica y vial.

Por su magnitud, Vicuña es actualmente el mayor proyecto minero aprobado dentro del RIGI. Además, se encuentra entre las iniciativas con mayor impacto previsto sobre el empleo, con 31.700 puestos de trabajo directos e indirectos informados.

El segundo gran emprendimiento cuprífero de San Juan es Los Azules, a cargo de Andes Corporación Minera. La iniciativa prevé una inversión de u$s2.672 millones para el desarrollo de una mina y una planta de procesamiento de cobre.

Entre ambos proyectos, San Juan concentra más de u$s12.400 millones de inversión proyectada solamente en estos dos desarrollos cupríferos, consolidando a la provincia como uno de los principales polos mineros de la Argentina.

El protagonismo de la provincia dentro del RIGI no se limita al cobre. San Juan también cuenta con proyectos vinculados a la producción de oro.

El proyecto Carbonatos Profundos-Gualcamayo, de Minas Argentinas, contempla una inversión de u$s665 millones destinada a la reactivación del yacimiento Gualcamayo y a la construcción de una nueva planta para aprovechar recursos de oro.

A su vez, la ampliación de Veladero, de Minera Andina del Sol, prevé u$s436 millones para las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación. De acuerdo con las proyecciones incluidas en el relevamiento, la iniciativa podría generar exportaciones por aproximadamente u$s3.800 millones.

De esta manera, San Juan presenta dentro del RIGI una cartera minera diversificada, con grandes proyectos de cobre y emprendimientos vinculados al oro, lo que refuerza su posición histórica como una de las provincias mineras más importantes del país.

El cobre abre una nueva etapa para la minería

El crecimiento de los proyectos cupríferos representa un cambio significativo respecto de la agenda minera de los últimos años. Mientras el litio concentró buena parte de la atención por el crecimiento de la demanda internacional y el desarrollo de proyectos en el NOA, el cobre comienza a ganar terreno por su potencial exportador y por la creciente demanda asociada a la electrificación y las nuevas tecnologías.

En ese contexto, San Juan aparece como una pieza estratégica para la Argentina, debido a la escala de sus recursos y a la magnitud de los proyectos que se encuentran en desarrollo o evaluación.

La provincia no solo cuenta con Vicuña y Los Azules dentro del RIGI. También posee otros proyectos mineros de relevancia que podrían incrementar la producción y las exportaciones en los próximos años.

Una provincia clave para las exportaciones futuras

La magnitud de las inversiones previstas permite proyectar un impacto que excede al sector minero. Los grandes desarrollos requieren infraestructura, transporte, energía, servicios, proveedores locales y mano de obra especializada, generando oportunidades para distintos sectores de la economía provincial.

En el caso de San Juan, el desafío estará puesto en transformar el volumen de inversión minera en mayor actividad económica local, fortaleciendo las cadenas de proveedores, la capacitación laboral y la participación de empresas sanjuaninas en los proyectos.

Mientras el RIGI avanza y la Argentina busca consolidar una nueva etapa basada en las exportaciones, San Juan queda posicionada en uno de los segmentos con mayor potencial: el cobre.

Con Vicuña y Los Azules como principales exponentes, sumados a los proyectos de oro y a la experiencia acumulada por la provincia en minería metalífera, San Juan se perfila como uno de los territorios que podría tener un papel decisivo en la nueva matriz exportadora argentina.