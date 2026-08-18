Buena participación sanjuanina en el Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026

En lo deportivo, San Juan también logró subir al podio en dos categorías. En Primera Masculino, ASSJ se consagró subcampeón, detrás de ASAM, mientras que ACSOR finalizó tercero. En Senior +35 Masculino, San Juan consiguió el tercer puesto; ASGBA de Lanús fue segundo y ASLP de La Plata se consagró campeón.

En Primera Femenino, el título quedó en manos de ASLP, seguida por ASAM y ACSOR. Carmen Silva, de ASAM, fue elegida mejor jugadora; Solange Aimone, también de ASAM, fue la goleadora; y ASAM recibió el reconocimiento a la valla menos vencida.

En la categoría Masculino, Matías Moreschini, de ACSOR, fue distinguido como mejor jugador y goleador, mientras que ASAM obtuvo el premio a la valla menos vencida. Por su parte, en Senior +35, Alejandro Garnica, de ASGBA de Lanús, recibió los reconocimientos como mejor jugador y goleador, y ASLP de La Plata se quedó con el premio a la valla menos vencida.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del director de Políticas Educativas e Inclusivas, Julián Suraci; el presidente de la Asociación de Sordos San Juan, Leonardo Pérez; la secretaria de la Federación Argentina de Fútbol Silencioso, Ana Cavalleri; y el presidente de la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES), Román Carbone.

De esta manera, San Juan cerró su primera experiencia como sede del Nacional, con tres jornadas de competencia que combinaron deporte, inclusión, encuentro y camaradería entre asociaciones de distintos puntos de Argentina.