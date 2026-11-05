Pampita se separó otra vez de Martín Pepa

La primicia había sido anunciada por Yanina al comienzo de su programa, cuando lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones en el mundo del espectáculo: “¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”.

Según reconstruyó la comunicadora, Martín Pepa había regresado a la Argentina hacía alrededor de un mes, después de finalizar su temporada de polo en el exterior. Sin embargo, el reencuentro no habría alcanzado para resolver las diferencias que arrastraba la pareja. “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”, explicó Latorre, al referirse a los motivos que habrían desencadenado esta nueva ruptura.

En ese sentido, la distancia y las complicaciones para compatibilizar sus respectivas agendas laborales volverían a ser algunos de los principales obstáculos. También habría diferencias vinculadas con las intensidades de la modelo, un aspecto que, según las versiones que llegaron a la conductora, habría generado tensiones en la relación.

Para respaldar la información, Yanina Latorre contó que se comunicó con personas cercanas a los dos protagonistas y que recibió testimonios coincidentes sobre la situación sentimental que estarían atravesando. “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”, sostuvo.

Finalmente, la conductora volvió a hacer hincapié en los motivos que habrían provocado el distanciamiento y sumó un dato sobre cómo sería vista la relación desde el entorno del empresario: “Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.

Así, mientras la separación todavía no habría sido oficializada por decisión de Pampita, la información de Yanina Latorre puso el foco en el difícil momento emocional que estaría viviendo la modelo, quien, según trascendió, aún conservaría la ilusión de darle una nueva oportunidad a la pareja.