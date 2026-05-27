El Parque Provincial Ischigualasto se prepara para recibir una de sus propuestas turísticas más atractivas y mágicas. Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia lanzaron la convocatoria para residentes y visitantes que deseen sumarse al tradicional Circuito de Luna Llena, una experiencia sensorial que invita a descubrir el imponente paisaje de Valle Fértil desde una perspectiva completamente diferente a la diurna.
Ischigualasto bajo la luna llena: días y horarios para vivir una experiencia única
Las entradas para recorrer el Patrimonio de la Humanidad bajo la luz natural ya están a la venta.