Ischigualasto bajo la luna llena: días y horarios para vivir una experiencia única

Para esta edición, el calendario oficial difundido por la administración del parque estableció que las caminatas nocturnas se llevarán a cabo durante cuatro noches consecutivas: el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, concluyendo el lunes 1 de junio. Durante el trayecto, las famosas geoformas, los gigantescos paredones arcillosos y las particulares texturas del suelo lunate se aprecian iluminados de forma exclusiva por la luz natural del satélite, creando una atmósfera misteriosa e inolvidable.

El recorrido por este sitio, distinguido como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, se realiza en compañía de guías especializados. Ellos son los encargados de enriquecer la travesía compartiendo con los grupos las particularidades geológicas, los secretos paleontológicos y las historias que resguarda este rincón único en el mundo.