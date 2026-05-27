"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Ischigualasto

Ischigualasto bajo la luna llena: días y horarios para vivir una experiencia única

Las entradas para recorrer el Patrimonio de la Humanidad bajo la luz natural ya están a la venta.

El Parque Provincial Ischigualasto se prepara para recibir una de sus propuestas turísticas más atractivas y mágicas. Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia lanzaron la convocatoria para residentes y visitantes que deseen sumarse al tradicional Circuito de Luna Llena, una experiencia sensorial que invita a descubrir el imponente paisaje de Valle Fértil desde una perspectiva completamente diferente a la diurna.

Para esta edición, el calendario oficial difundido por la administración del parque estableció que las caminatas nocturnas se llevarán a cabo durante cuatro noches consecutivas: el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, concluyendo el lunes 1 de junio. Durante el trayecto, las famosas geoformas, los gigantescos paredones arcillosos y las particulares texturas del suelo lunate se aprecian iluminados de forma exclusiva por la luz natural del satélite, creando una atmósfera misteriosa e inolvidable.

El recorrido por este sitio, distinguido como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, se realiza en compañía de guías especializados. Ellos son los encargados de enriquecer la travesía compartiendo con los grupos las particularidades geológicas, los secretos paleontológicos y las historias que resguarda este rincón único en el mundo.

Te puede interesar...

Los interesados en formar parte de esta aventura nocturna ya pueden adquirir sus pases ingresando al sitio web oficial del destino (Home - Ischigualasto). Asimismo, el parque habilitó las líneas telefónicas 264-4570879 y 264-4186119 para quienes requieran realizar consultas sobre tarifas, indumentaria recomendada o reservas de cupos.

Temas

Te puede interesar