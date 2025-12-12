"
San Juan 8
San Juan 8 > San Juan > paso de Agua Negra

Habilitaron el Paso de Agua Negra este 12 de diciembre

El cruce internacional por Ruta Nacional 150 se encuentra operativo de 07:00 a 17:00. Piden extrema precaución por tareas de mantenimiento y recuerdan los teléfonos útiles para asistencia en ambos países.

El Ministerio de Gobierno informó este viernes 12 de diciembre de 2025 el estado actualizado del Paso Internacional Agua Negra, confirmando que el corredor fronterizo sobre la Ruta Nacional 150 permanece habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales solicitaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener una conducción preventiva, ya que personal de Vialidad Nacional continúa realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos del camino.

Además, se difundieron los contactos oficiales para asistencia, información y emergencias, tanto en Argentina como en Chile.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

  • Lunes a viernes, 9 a 18 h

  • 0800-222-6272

  • 0800-333-0073

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

Consulado General de Argentina en Valparaíso (Chile)

  • (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

  • Guardia de emergencias: (+56) 9 93238104

  • Dirección: Blanco 625, 5° piso, oficina 53, Valparaíso

  • [email protected]

  • Atención: 09 a 17 h

Gendarmería Nacional Argentina

  • Guardia de Prevención – Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002

  • Guardia de Prevención – Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad – Distrito San Juan

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón (Iglesia)

  • Emergencias: 107

  • Calle Santo Domingo s/n°, Rodeo

Cómo llamar de Argentina a Chile

  • A teléfono fijo: (+56) + código de zona + número (La Serena/Coquimbo: código 51)

  • A celular: (+56) 9 + número de celular

