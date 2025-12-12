El Ministerio de Gobierno informó este viernes 12 de diciembre de 2025 el estado actualizado del Paso Internacional Agua Negra, confirmando que el corredor fronterizo sobre la Ruta Nacional 150 permanece habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00 horas.
Habilitaron el Paso de Agua Negra este 12 de diciembre
El cruce internacional por Ruta Nacional 150 se encuentra operativo de 07:00 a 17:00. Piden extrema precaución por tareas de mantenimiento y recuerdan los teléfonos útiles para asistencia en ambos países.