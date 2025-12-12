Habilitaron el Paso de Agua Negra este 12 de diciembre

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales solicitaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener una conducción preventiva, ya que personal de Vialidad Nacional continúa realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos del camino.

Además, se difundieron los contactos oficiales para asistencia, información y emergencias, tanto en Argentina como en Chile.