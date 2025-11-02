"
Calingasta denunció daños con vehículos en la Pampa del Leoncito

El Municipio de Calingasta emitió un comunicado oficial donde contó lo ocurrido en la Pampa del Leoncito, por parte de “inadaptados sociales”.

La Municipalidad de Calingasta registró daños en la Pampa del Leoncito, por parte de “inadaptados sociales” en vehículos todo terreno.

La comuna precordillerana emitió un comunicado oficial donde informó que “se registraron nuevos daños sobre la Pampa del Leoncito, un área de gran valor ambiental y científico para todos los calingastinos.

El hecho fue ocasionado por un grupo de inadaptados sociales, a bordo de UTV (vehículos todo terreno) quienes ingresaron y circularon sobre la superficie, provocando un serio deterioro en esta zona protegida

Desde la Municipalidad de Calingasta lamentamos profundamente estos hechos y recordamos que la Pampa del Leoncito es patrimonio de la Provincia de San Juan, bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Aun así, el Municipio ha intervenido dando aviso a la autoridades provinciales y policiales registrando la denuncia correspondiente y acompañando las gestiones para que se adopten las medidas de control que este casi amerita (aun esperando respuestas)

Asimismo, desde el Municipio se continúa trabajando en campañas de prevención y concientización sobre la importancia de cuidar este espacio único, que forma parte de nuestro orgullo calingastino.

Pedimos a la comunidad mantener el respeto y compromiso por nuestros recursos naturales, entendido que la Pampa del Leoncito pertenece a todos los sanjuaninos y requiere del cuidado de cada uno de nosotros.

Según información recabada, los responsables serian un grupo de pilotos oriundos de Rosario, y se espera que en las próximas horas las autoridades puedan determinar su paradero en el lugar donde se alojan”, finalizó.

