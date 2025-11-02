Calingasta denunció daños con vehículos en la Pampa del Leoncito

Desde la Municipalidad de Calingasta lamentamos profundamente estos hechos y recordamos que la Pampa del Leoncito es patrimonio de la Provincia de San Juan, bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Aun así, el Municipio ha intervenido dando aviso a la autoridades provinciales y policiales registrando la denuncia correspondiente y acompañando las gestiones para que se adopten las medidas de control que este casi amerita (aun esperando respuestas)

Asimismo, desde el Municipio se continúa trabajando en campañas de prevención y concientización sobre la importancia de cuidar este espacio único, que forma parte de nuestro orgullo calingastino.

Pedimos a la comunidad mantener el respeto y compromiso por nuestros recursos naturales, entendido que la Pampa del Leoncito pertenece a todos los sanjuaninos y requiere del cuidado de cada uno de nosotros.

Según información recabada, los responsables serian un grupo de pilotos oriundos de Rosario, y se espera que en las próximas horas las autoridades puedan determinar su paradero en el lugar donde se alojan”, finalizó.